„Tiger“: Neuer Trailer zum Boxer-Drama mit Mickey Rourke

Dienstag, 6. November 2018 22:20 Uhr

Im Boxer-Drama „Tiger“ schlüpft Mickey Rourke in die Rolle eines Coachs. Nun gibt es einen aktuellen Trailer zum Film.

„Tiger“ basiert auf der Lebensgeschichte des kanadischen Boxers Pardeep Nagra (Prem Singh). Als praktizierender Sikh darf er seinen Bart nicht abrasieren, verstößt damit jedoch gegen Auflagen des Boxverbands. Ihm wird die Box-Lizenz entzogen, bis er sich von seinen Überzeugungen löst. Das jedoch will Nagra nicht hinnehmen. Ihm zur Seite stehen sein Mentor Frank Donovan (Mickey Rourke) sowie die Anwältin Charlotte (Janel Parrish).

Auf den Leib geschrieben

Die Rolle ist Rourke wie auf den Leib geschrieben: Der Schauspieler war in den 90ern selbst Profiboxer und gewann in dieser Zeit sechs seiner acht Kämpfe, obwohl er anfangs vom Publikum, das ihn schon aus „9 1/2 Wochen“ kannte, belächelt wurde. Auch in dem ähnlich gelagerten Drama „The Wrestler“ hatte Rourke schon eine gute Figur gemacht.

Kinostart in den USA ist der 30. November, über den Starttermin hierzulande ist noch nichts bekannt. (CI)