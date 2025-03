Film Tiger Woods-Biopic bei Amazon in der Mache

Tiger Woods at the 2023 Masters Tournament in Georgia, US - Getty - April 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2025, 18:00 Uhr

Ein Biopic über Tiger Woods ist in Arbeit.

Amazon MGM Studios hat die Filmrechte an Kevin Cooks Buch ‚The Tiger Slam: The Inside Story of the Greatest Golf Ever Played‘ erworben, und der Streifen wird unter der Regie von Reinaldo Marcus Green gedreht. Der Filmemacher erzählte auch schon die Geschichte des Aufstiegs der Tennis-Superstars Venus und Serena Williams unter der Anleitung ihres Vaters im Film ‚King Richard‘.

Die Firma Higher Ground von Barack und Michelle Obama, der ehemalige US-Präsident und die ehemalige First Lady der USA, ist in Gesprächen, um den Film mit dem Branchenveteranen Irwin Winkler zu produzieren. Winkler arbeitete auch schon an Filmen wie ‚Rocky‘ und ‚Goodfellas‘.

Das Buch dreht sich um Tigers Aufstieg vom Wunderkind zu einem der ganz Großen des Golfsports, als er den Tiger Slam abschließt, indem er zwischen 2000 und 2001 vier Major-Meisterschaften in Folge gewinnt. Seinen großen Durchbruch hatte der Sportstar geschafft, als er 1997 im Alter von 21 Jahren das Masters mit dem größten Vorsprung aller Zeiten gewann und damit als erster schwarzer Golfer einen der größten Preise des Sports gewann. Vier Jahre später kehrte der amerikanische Golfer zum Augusta National zurück, um seinen vierten Major-Titel in Folge zu gewinnen. Das Buch erzählte die Geschichte aus der Sicht von Tigers Caddie, Trainer, seinen Idolen und Rivalen, während Woods trotz der Hindernisse, die sowohl auf als auch neben dem Platz aufgestellt wurden, nach Perfektion strebte.