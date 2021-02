Tiger Woods: Star-Golfer nach Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert

23.02.2021 21:42 Uhr

Star-Golfer Tiger Woods musste nach einem Autounfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut einem Sprecher musste er operiert werden.

Star-Golfer Tiger Woods (45, „How I Play Golf“) musste nach einem schweren Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei von Los Angeles County bestätigte den Vorfall via Twitter. Ein Sprecher des Golfers sagte der Zeitschrift „Golf Digest“, dass Woods operiert werden musste und mehrere Beinverletzungen davongetragen hat.

Aus dem Bericht der Polizei geht weiter hervor, dass die herbeigerufenen Feuerwehrleute Woods mit hydraulischen Rettungsscheren aus dem Autowrack befreien mussten. Demnach habe Woods SUV „schwere Schäden“ erlitten. Der 45-Jährige soll alleine unterwegs gewesen sein. Andere Fahrzeuge waren dem Bericht zufolge nicht in den Unfall verwickelt.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021