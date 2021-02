02.02.2021 18:45 Uhr

TikTok-Hack: So kannst du dir mit Concealer ein Face-Lift verpassen

Ein Face-Lift und das ganz ohne Schönheits-OP? Das verspricht dieser Beauty-Hack, der auf TikTok mega beliebt ist!

Du willst dein Gesicht straffer und frischer wirken lassen und das ganz ohne zum Beauty-Doc gehen zu müssen? Dann schafft dieser Tipp jetzt Abhilfe. Denn mit dieser Methode sollst du – nur mit Concealer – einen Effekt wie nach einem Face-Lift erzielen können.

So funktioniert das Face-Lift für Zuhause

Das mega angesagte Video ist von TikTokerin Megha Singh. Dort zeigt sie die Schritt für Schritt-Anleitung zum kostenlosen Face-Lift. Dafür trägt sie den Concealer einfach präzise an sechs ausgewählten Stellen auf: an Auge, Mund, Nase und der Wange. Damit ist die Hälfte auch schon geschafft, denn dann wird das Ganze nur noch mit einem Make-up-Schwamm verblendet. Und tatsächlich: Dadurch, dass Megha nur die eine Hälfte ihre Gesichtes mit der Methode geschminkt hat, sieht man den liftenden Effekt ganz deutlich.

Schmalere Nase, kleinere Augen oder vollere Lippen

Das Concealer-Face-Lifting ist allerdings nicht die einzige Technik, die die TikTokerin ihren mehr als 46.000 Fans zeigt. Auf ihrem Kanal findet man unzählige Videos zum Thema Contouring. Sie selbst nennt sich sogar den „CEO of Contouring“. Ob eine schmalere Nase, kleinere oder größere Augen, vollere oder schmalere Lippen – Megha liefert zu fast jedem „Problem“ die passende Lösung und zeigt, wie man sein Gesicht nur mit Make-up verändern kann.

Dieser Concealer ist mega beliebt

Passend zu Meghas Trend wird auch ein Concealer auf TikTok in der letzten Zweit mega gehyped. Und das alles nur wegen ihr: Alexa McCoy (TikTok: @flexylexxxy). Sie zeigt in einem TikTok-Video, wie begeistert sie von dem „Under Eye Brightening Corrector“ von Becca Cosmetics ist und steckt damit die ganze TikTok-Beauty-Community an. Ihr Video hat dadurch über 700.000 Aufrufe bekommen.

Der Verkauf stieg um 472 Prozent

Durch Alexas Video wurde der Ansturm auf das Produkt riesig. So wurde bestätigt, dass der Verkauf des vermeintlichen Wunder-Concealers um 472 Prozent gestiegen sei, seit das Video veröffentlicht wurde. Und auch die positiven Rezensionen schossen in die Höhe. Die Beauty-Liebhaber schwärmen: „Mein absoluter Liebling. Diese Augen-Korrektur-Creme hat eine so tolle Textur. Sie trocknet nicht aus, kriecht nicht in die kleinen Fältchen und lässt die Augenpartie einfach strahlen.“ oder „Dieses Produkt ist das beste!“

(AK)