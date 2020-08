01.08.2020 21:10 Uhr

TikTok-Star Chany Dakota macht Musik mit den Ostblockschlampen

Was haben Social Media-Star und Sängerin Chany Dakota mit dem DJ-Duo Ostblockschlampen gemeinsam? Es ist der Sommer-Remix zu Chanys Debüt-Single „Give me Rainbows“, der gerade veröffentlicht wurde. Mit den Produzenten holt sich die Sängerin die nötigen Beats für einen erfolgreichen Sommer-Remix.

Chany Dakota goes Techno

Chany Dakota sagte zu der Kollabo: „Die Ostblockschlampen sind für mich der Inbegriff der deutschen DJ-Szene, sie haben eine tolle Energie mit viel Power und ich freue mich riesig über die Zusammenarbeit mit den beiden. Ich kann es kaum erwarten, der Welt die elektronische Sommer-Version meiner ersten Single zu zeigen.“ Bereits mit dem Release ihrer ersten Single erzielte die 24-Jährige Chany Dakota allein auf TikTok über 100 Millionen Aufrufe und landete dort unter den besten fünf der Top 40 in Deutschland.

Remix-Kollektion im Online-Shop

Der Remix zu „Give me Rainbows” ist seit Freitag, 31. Juli auf den gängigen Streamingplattformen wie Spotify, Apple Music und Amazon Music online. Parallel zum Remix bringt Chany Dakota ihren eigenen Merchandise-Shop an den Markt. Die aktuelle „Give me Rainbows“-Kollektion ist auf Emso.de erhältlich.

Wer ist Chany Dakota?

Chany Dakota (24) ist Deutschlands Social-Media-Pionierin und begann ihre Karriere in den Sozialen Medien auf music.ly, dem Vorgänger der boomenden Plattform TikTok. Mittlerweile unterhält Chany Dakota ihre mehr als 1,5 Millionen Follower auf TikTok mit viel guter Laune und positiven Vibes.

Mit ihrer ersten Single „Give me Rainbows“ geht der Social Media-Star einen weiteren, neuen Weg und startet steil in ihre Musiklaufbahn. Denn Musik war Chanys erste Liebe.

100 Mio Views auf TikTok

Bereits mit fünf Jahren entdeckte sie ihre Begeisterung für das Klavierspielen und wenig später für den Gesang. „Wenn irgendwo ein Klavier in der Nähe war, habe ich so lange daran gesessen, bis die Töne stimmten.“, erzählt Chany Dakota. Mit ihrer ersten Single „Give me Rainbows“ erreichte sie bisher über 100 Millionen Views auf TikTok und landete dort unter den besten fünf der Top 40 in Deutschland.