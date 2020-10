23.10.2020 21:16 Uhr

TikTok-Star Dixie D’Amelio total verändert: So sieht sie nicht mehr aus!

TikTok-Star Dixie D'Amelio hat sich einer Typveränderung unterzogen. Das zeigt sie, wie soll es auch anders sein, in einem neuen TikTok-Video.

Dixie D’Amelio (19) schaffte im letzten Jahr wohl das, wovon viele Teenager Mädchen träumen – sie wurde, quasi über Nacht, zum riesigen Weltstar. Auf der Social-Media-Plattform TikTok schaffte sie ihren Durchbruch.

Die erfolgreichste TikTokerin der Welt

Ihr Durchbruch gelang der 19-Jährgien durch ihre kleine Schwester Charli D’Amelio (16). Die ist inzwischen mit fast 95 Millionen Followern, die erfolgreichste TikTokerin der Welt. Doch auch Dixie hat es, mit fast 42 Millionen Fans auf der App, bereits in die Oberliga der TikTok-Stars geschafft und ist inzwischen auch erfolgreiche Newcomer-Sängerin.

Neuer Look frisch vom Frisör

Dixie hat sich jetzt einer Typveränderung unterzogen. Eigentlich kennt man die US-Amerikanerin mit dunkelbrauner Mähne. Doch anscheinend hatte Dixie Lust auf Veränderung.

Sie überrascht ihre Fans mit einem neuen Look frisch vom Frisör. Abgeschnitten wurde von ihren schönen Haaren zwar nichts, aber statt braun schimmern ihre Haare jetzt in einem kühlen Silberton.

Ihren Fans gefällts

Ihren Fans scheint die neue Dixie auf jeden Fall zu gefallen. Unter dem TikTok, in dem sie ihre neue Haarfarbe stolz zeigte, häufen sich die Komplimente der Zuschauer.

„Die Farbe steht dir so gut!“, schreibt ein Nutzer. Die Kommentare wie schön sie ist, nehmen kein Ende. Ein anderer staunt: „Oh mein Gott. Ich liebe es!“

Das sagt ihr Freund dazu

Ihre Follower hat Dixie also schon Mal auf ihrer Seite. Doch was sagt eigentlich ihr Freund Noah Beck, der laut Fans heißeste Typ auf TikTok, zum neuen Look seiner Herzensdame? Auch er lässt es sich nicht nehmen Dixies Video zu kommentieren. „Sheesh.. Ich kann mich so glücklich schätzen“, schmeichelt er der Sängerin.

Quelle: instagram.com

Sie knutschen im Musikvideo

Erst vor wenigen Tagen geben Dixie und Noah ihre Beziehung offiziell bekannt. Doch schon seit Monaten heizen sie die Gerüchteküche an und lassen ihre Fans im dunkeln. Spätestens nach dem Dreh zu Dixies Song „Be Happy“, in dem sich die beiden küssen, war für die Fans klar: Die beiden sind ein Paar. Somit ließ sich das ganze wohl nicht mehr geheim halten.

(AK)