TikTok-Star Siya Kakkar stirbt mit 16

Der indische TikTok-Star Siya Kakkar ist im Alter von nur 16 Jahren gestorben. Ihr Manager Arjun Sarun bestätigte die schlimmen Neuigkeiten am Donnerstag und teilte ein Instagram-Foto des Social-Media-Stars mit den Worten "RIP".

Kakkars Todesursache ist noch nicht bekannt. Der letzte Beitrag des Mädchens auf Instagram wurde erst vor sieben Tagen geteilt und zeigt, wie sie neue Choreografien vorführt. Die 16-Jährige wurde auf der Plattform für ihre Tanzvideos populär, die sie auch auf Instagram teilte.

Quelle: instagram.com

Über zwei Millionen Follower

Ihr Manager schrieb auf Instagram: „Keine Worte mehr. Du wirst immer zu den besten Künstlerinnen gehören. Ruhe in Frieden.“ Auch der indische Schauspieler Jay Bhanushali postete: „Beileid an die Familie von @siya_kakkar.“

Der Fotograf Viral Bhayani äußerte sich auf Instagram so: „Bevor ich dies veröffentlichte, sprach ich mit ihrer Agentur gestern über eine Songkollaboration. Sie sei gut gelaunt und vollkommen in Ordnung gewesen. Keiner weiß, was schief gelaufen ist und warum sie diesen Weg gehen musste. “ Er fügte hinzu: „Ihr geht ihre Videos durch und ihr könnt sehen, dass sie so gut darin war, was sie da tat“.

Kakkar hatte über zwei Million Follower auf TikTok und mehr als 200.000 auf Instagram. Seit die Nachricht von ihrem Tod bekannt wurde, haben mehrere Fans dem verstorbenen Star auf Twitter Tribut gezollt. „RIP SIYA KAKKAR“, schrieb ein Fan.

Quelle: instagram.com

Ein anderer schrieb: „Der Grund, warum TikTok auf meinem Handy ist, ist jetzt weg #SiyaKakkar #RestInPeaceAngel“. „Das süßeste Lächeln wird uns fehlen. Mein tief empfundenes Beileid gilt ihrer Familie und Freunden. Möge ihre Seele ewige Ruhe finden“, so ein anderer User.