14.12.2020 20:00 Uhr

TikTok-Universum: Vier Content-Houses, die Du kennen solltest!

In sogenannten Content-Houses schließt sich die Creme de la creme der TikToker zusammen, um gemeinsame Videos zu produzieren. Wir verraten dir wer im Hype House, Sway House & Co. mitmischt!

„Teamwork makes the dreamwork“ – Das dachten sich auch einige der berühmtesten TikToker der Welt und gründeten deshalb die sogenannten Content-Houses. In diesen Leben die jungen Social-Media-Stars gemeinsam, in meistens traumhaften Luxus-Villen, und produzieren so zusammen einzigartigen und kreativen Content für TikTok, Instagram und Co.

Hype House

Das Hype House (TikTok: @thehypehouse) wurde im Dezember 2019 gegründet und ist damit das allererste Content-House überhaupt! Ins Leben gerufen wurde die TikTok-WG in Los Angeles von Chase Hudson, Thomas Petrou und Daisy Keech, welche das Haus inzwischen aber verlassen hat. Das Konzept des Hype House ging voll und ganz auf, es ist nicht nur das erste, sondern mit 19,6 Millionen Abonnenten auf TikTok, auch das erfolgreichste, sognannte Content-House.

Das hat es vor allem seinen berühmten Mitgliedern zu verdanken: Chase Hudson, Connor Yates, Alex Warren, Avani Gregg, Wyatt Xavier, Ryland Storms, Nick Austin, Ondreaz Lopez, Tony Lopez, Kouvr Annon, Thomas Petrou, Calvin Goldby, James Wright, Jack Wright, Patrick Huston, Larray, Kelianne Stankus, Nate Wyatt, Mia Hayward, Hootie Hurley und Michael Sanzone.

Club House

Nachdem Daisy Keech das Hype House, aufgrund von Streitigkeiten verließ, gründete sie gemeinsam mit Abby Rao das Club House (TikTok: @clubhousebh). Inzwischen auch diese beiden aus dem Content-House ausgestiegen. Noch Mitglied in der TikTok-WG mit über einer Millionen Follower sind: Jessica Michel, Katrina Stuart, Tessa Brooks, die Durham Sisters, Lindsay Brewer und Teala Dunn. Neben ihnen besuchen immer wieder berühmte Persönlichkeiten, wie Bella Thorne oder Austin Mahone, die Luxus-Villa in Beverly Hills.

Sway House

Aufgepasst Mädels! Das Sway House (TikTok: @theswayla) in Los Angeles besteht nur aus den heißesten Boys des TikTok-Universums, Griffin Johnson, Blake Gray, Bryce Hall, Quinton Griggs, Josh Richards, Kio Cyr, Jaden Hossler, Anthony Reeves und Noah Beck. Das reine Männer-Haus scheint gut anzukommen, denn alleine auf TikTok folgen dem Sway House ganze 5,2 Millionen Menschen.

Not a Content House

Gegensätzlich zum Name Not a Content House (TikTok: @notacontenthouse), handelt es sich auch hierbei um eine der TikTok-Wgs. Die Mädels-Villa wurde im August 2020 gegründet und ist damit das „jüngste“ der vier Content-Houses. Dadurch ist es aber nicht weniger erfolgreich, auf TikTok folgen dem Content House über 2,6 Millionen Follower. Dazu gehören: Eva Cudmore, Anna Shumate, Cynthia Parker, Devyn Winkler, Ava Tortorici, Lauren Ketterling, Madi Monroe und Sabrina Quesada.

(AK)