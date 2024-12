In leuchtendem Park TikTok-Video: Sarah Ferguson genießt Ausflug mit ihren Enkeln

Sarah Ferguson genießt die Vorweihnachtszeit mit ihrer Familie. (jom/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 21:01 Uhr

Sarah Ferguson hat bei TikTok ein Video veröffentlicht, in dem sie einen seltenen Einblick in ihr Leben als Großmutter gibt. Mit zwei ihrer Enkel hat sie einen besonderen Weihnachtsausflug gemacht.

Sarah Ferguson (65) genießt die Zeit mit ihren Enkelkindern und will ihre Social-Media-Community daran teilhaben lassen. Bei TikTok hat die Mutter von Prinzessin Eugenie (34) und Prinzessin Beatrice (36) einen Clip veröffentlicht, der einen privaten Einblick in ihre Großmutter-Qualitäten gewährt.

Video News

In dem Video ist Ferguson, eingepackt in einer sportlichen roten Jacke, unter anderem auf einem Karussell zu sehen, während sie in die Kamera spricht und erzählt: "Ich bin im beleuchteten Windsor Park mit meinen Enkelkindern und meiner Tochter und habe den besten Tag. Samstagnachmittag im Dunkeln. Und ich sitze auf einem riesigen Hahn. Yeah!" Weitere Aufnahmen des Clips mit dem Untertitel "Der Weihnachts-Countdown hat begonnen!" zeigen die beiden Kinder und Fergusons Tochter, die ebenfalls in Winterjacken gekleidet durch den erleuchteten Park spazieren. Dabei soll es sich um Eugenie und ihre 2021 sowie 2023 geborenen Söhne August und Ernest handeln.

Schwester Beatrice erwartet mit Edoardo Mapelli Mozzi (41), mit dem sie seit Sommer 2020 verheiratet ist, derzeit ihr zweites Kind. Tochter Sienna kam am 18. September 2021 zur Welt. Aus einer früheren Beziehung Mozzis stammt sein Sohn Wolfie. Das neue Geschwisterchen wird für Anfang 2025 erwartet.

Sarah Ferguson: "Großmütter sind dazu da, ihre Enkel zu verwöhnen"

In einem Interview mit dem "Hello!"-Magazin brachte Ferguson kürzlich ihre Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit der Familie zum Ausdruck. "Großmütter sind dazu da, ihre Enkelkinder zu verwöhnen, nicht wahr? Ich werde ihre Strümpfe mit Süßigkeiten, Spielzeug und Leckereien füllen. Ich glaube, ich bin genauso aufgeregt wie sie", verriet sie.

Auf Weihnachten und den Geschenkkauf ist die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) stets gut vorbereitet. "Ich plane lange im Voraus", erzählte sie weiter "Ich entdecke das ganze Jahr über Dinge, von denen ich glaube, dass sie den Leuten gefallen würden, und sammle sie auf Vorrat. Außerdem lasse ich jedes Jahr spezielle Kugeln für den Weihnachtsbaum anfertigen." Sie werde Weihnachten "wie immer mit der Familie" verbringen und hoffe, ein paar Freunde treffen zu können.