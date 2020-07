Dienstag, 28. Juli 2020 17:42 Uhr

Til Schweiger entspannt mit Bastian Schweinsteiger auf Mallorca

Ein Urlaub unter Freunden, warum nicht? Das dachten sich wohl auch Til Schweiger und Bastian Schweinsteiger, die gemeinsam Zeit in Spanien verbringen.

Filmemacher Til Schweiger (56, „Kokowääh“) und Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger (35) genießen die Sonne Mallorcas – und zwar gemeinsam. Wie ein Schnappschuss auf Schweigers offizieller Instagram-Seite zeigt, haben sich die Männer offenbar jüngst im spanischen Stadtviertel Establiments, nordwestlich der balearischen Inselhauptstadt Palma de Mallorca, getroffen. Braun gebrannt lächeln sie in die Kamera, ebenso wie ihre Begleitung.

Auf dem Bild sind nicht nur die guten Freunde abgelichtet, auch Schweinsteigers Ehefrau, Ex-Tennisprofi Ana Ivanovic (32), sowie sein älterer Bruder, Tobias Schweinsteiger (38), sind unter anderem mit von der Partie. Wer allerdings fehlt: Schweigers neue Freundin Sandra (25). Ihr schickte der Schauspieler und Regisseur erst am Wochenende via Instagram die Nachricht, dass er sie an seiner Seite vermisse. Spaß scheinen die prominenten Mallorca-Urlauber an diesem Abend dennoch gehabt zu haben.

Quelle: instagram.com

(cos/spot)