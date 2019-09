Til Schweiger in der Offensive: Ist das eine Bewerbung für den Bachelor?

Filmemacher Til Schweiger hat an einer gewissen Leichtigkeit zugenommen. Sein bisweilen schwieriger Umfang mit Medien scheint versickert. Schön, wenn wir mit dem erfolgreichen Regisseur und Schauspieler auch mal Schmunzeln können.

Nun bietet er sich als im Stil eines neuen „Bachelors“ an. Denn Til Schweiger (55) hätte gerne wieder eine feste Frau an seiner Seite. Das verriet er in dieser Woche bei der Eröffnung seiner Hamburger Pizzeria (wir berichteten). Jetzt geht der große Schweiger in die Offensive.

Quelle: instagram.com

Nun postete er bei Insta – nicht ganz frei von Ironie – eine putzige Fotomontage mit sich in typischer RTL-Bachelor-Pose. Dazu packte er ein Sammelsurium von Schlagzeilen aus dieser Woche und schrieb: “Einsamer Til Schweiger” (Welt.de), ”Til Schweiger fehlt die Frau zum Glück”(Stern.de), “Er wäre so gerne wieder verliebt!” (NTV.de), “Til Schweiger sucht nach neuer Liebe” (MOPO.de)….Ich bin doch auch nur ein Mann und deshalb geh ich jetzt in die Offensive. Hab ja eh nix mehr zu verlieren…. wer will sich bei Bachelor-Til bewerben? (Extra- ausnahmsweise- in Deutsch getextet, um meine Chancen zu vergrössen) Ich warte auf Euch!“

„Gibt’s eine Altergrenze?“

Schweigers Ex Dana fragte zurück: „Gibt’s eine Geld-zurück-Garantie?“ Und eine weitere Kommentatorin schrieb: „Gibt’s eine Altersgrenze? Bestimmt nur Frauen U25?“ Eine weitere Followerin hat ’ne grandiose Idee: „Til, du hattest so eine schöne Frau und Mutter eurer Kinder… wieso versucht Ihr es nicht nochmal zusammen“.

Wir sind gespannt wie die Savage ausgeht und: Warum sollte sich RTL den Mann eigentlich nicht holen? Nur müsste der Sendern dann ein bisschen am Konzept herumzuppeln. Es dürfte ausgeschlossen sein, dass der große Schweiger im Pool mit den Bewerberinnen vor laufenden Kameras herummacht…

Apropos feste Frau: Angesichts dieser niedlichen Posse können wir uns einen saudämlichen Witz nicht verkneifen. Sagt er zu ihr: „Ich suche nichts Festes.“ Sagt sie: „Dann passen meine Oberschenkel ja wunderbar!“