20.12.2020 09:50 Uhr

Til Schweiger: Nacktbild zu seinem Geburtstag

Til Schweiger wurde am Wochenende 57 Jahre alt. Zur Feier postete er auf Instagram ein Nacktfoto, das offenbar bereits einige Jahre auf dem Buckel hat.

Am Samstag (19. Dezember) feierte der Filmemacher Til Schweiger („Keinohrhasen“) seinen 57. Geburtstag. Zur Feier des Tages postete er auf Instagram ein Foto aus offenbar jüngeren Tagen, auf dem er splitterfasernackt zu sehen ist.

Auf dem sozialen Medium bedankte sich der Schauspieler für alle Geburtstagswünsche und schrieb zu dem Nacktfoto, das ihn an einem Gewässer zeigt: „Ich habe mich so gefreut, dass ich sofort in die Elbe tauchen musste! Die Wassertemperatur war vier Grad Celsius warm.“ Aus welchem Jahr das Foto des nackten Tils allerdings wirklich stammt, schrieb der Regisseur nicht.

Mit dem Foto scheint er viele Fans zu begeistern. Unter zahlreichen weiteren Geburtstagswünschen schrieben Nutzer beispielsweise: „Das Wasser muss wohl frisch aus dem Jungbrunnen gezapft worden sein“ oder „Sexy Bild, wow!“.

(jru/spot)