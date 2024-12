Dreharbeiten abgeschlossen Til Schweiger neben Josh Duhamel und Dylan Sprouse in Action-Thriller

Til Schweiger hat einen neuen Action-Thriller gedreht. (wue/spot)

SpotOn News | 31.12.2024, 11:30 Uhr

Til Schweiger hat offenbar die Arbeiten zu einem neuen Projekt abgeschlossen. Er wird laut eines Berichts bald in "The Neglected" neben Josh Duhamel und Dylan Sprouse zu sehen sein.

Für Til Schweiger (61) war zuletzt offenbar wieder Action in den USA angesagt. Er sowie seine Schauspielkollegen Josh Duhamel (52) und Dylan Sprouse (32) haben in Mississippi kürzlich die Dreharbeiten zu "The Neglected" abgeschlossen, wie das US-Branchenportal "Deadline" berichtet. Dabei handle es sich um einen neuen Action-Thriller unter der Regie von David Lipper (50), der unter anderem auch das Drehbuch mitgeschrieben habe.

Video News

Sprouse scheint den Bericht zu bestätigen. Der unter anderem aus "Beautiful Wedding" bekannte Schauspieler teilte in einer Instagram-Story einen Screenshot des Artikels. Wann genau "The Neglected" erscheinen soll, ist bisher nicht bekannt.

Darum geht es in Til Schweigers neuem Film "The Neglected"

Duhamel verkörpert in "The Neglected" dem Bericht nach Detective Shaw. Shaw steht kurz vor seiner Pensionierung, erfährt jedoch an seinem letzten Arbeitstag, dass ein Serienmörder seinen Sohn entführt und lebendig begraben hat. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Shaw muss drei Morde aufklären und den Aufenthaltsort seines Sohnes finden, bevor diesem die Luft ausgeht. Welche Rolle Schweiger übernommen hat, ist nicht erwähnt.

Lipper erklärt: "Ich denke, das Publikum wird sich mit der großen Frage identifizieren können, die Shaw sich in diesem Film stellt: Wen und was haben wir in unserem Leben vernachlässigt – und was ist die Ursache und Wirkung davon?" Neben Schweiger, Duhamel und Sprouse spielen unter anderem Jason London (52), Jeremy London (52) und Elena Sanchez mit.