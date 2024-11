Seit 2006 verheiratet Tim Allen: Das sind die Geheimnisse seiner langen Ehe

Seltener Anblick: Zur "Kooza"-Premiere des Cirque du Soleil am 24. Oktober in Santa Monica brachten Tim Allen und Jane Hajduk ihre Tochter Elizabeth mit. (ae/spot)

SpotOn News | 03.11.2024, 18:46 Uhr

In Hollywood halten viele Ehen oft eher kurz. Eine Ausnahme stellt Schauspieler Tim Allen dar, bekannt aus "Hör mal, wer da hämmert" oder "Santa Clause". In einem Interview hat er nun verraten, was ihn mit seiner Frau verbindet - und welches neue Hobby sie für sich entdeckt haben.

Schon seit 23 Jahren gehen "Hör mal, wer da hämmert"-Star Tim Allen (71) und seine Frau Jane Hajduk (58) gemeinsam durchs Leben – davon 18 als Eheleute. Langweilig wird den beiden offensichtlich nicht. Im Interview mit dem US-Magazin "People" haben sie verraten, wie sie ihre Liebe mit einem neuen Paar-Hobby frisch halten.

Video News

"Wir gehen in ein kleines Stretch-Labor"

Auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer langen Ehe erklärte Hajduk, dass sie und ihr Mann sich seit Kurzem gemeinsam dehnen. "Unsere neue Aktivität ist Stretching. Wir gehen in ein kleines Stretch-Labor und dann frühstücken wir."

Das Hobby stärkt wohl nicht nur die Verbundenheit, sondern auch den Körper. "Ich kann tatsächlich aufrecht stehen", witzelte Tim Allen. "Es ist großartig", betonte seine Gattin und schwärmte, dass es "sich einfach anfühlt, als würde man etwas Großartiges für seinen Körper tun".

Auch Kommunikation und Freundschaft wichtig

Das Paar setzt darüber hinaus auf gute Kommunikation und gegenseitige Freundschaft. "Wir reden", nannte Hajduk einen weiteren Tipp für eine lange Ehe. Allen unterstrich: "Das stimmt, wir reden. Das tun wir. Und wir sind gute Freunde."

Die Schauspielerin und der Schauspieler sind seit 2001 liiert. Am 7. Oktober 2006 gaben sie sich in Grand Lake, Colorado, das Jawort. Bei der intimen Zeremonie im Freien war nur die Familie des Paares anwesend, darunter Allens Tochter Katherine Dick aus erster Ehe mit seiner College-Liebe Laura Deibel. Die beiden hatten 1984 geheiratet und sich 1999 getrennt. Die Scheidung erfolgte 2003. Mit Jane Hajduk bekam der Schauspieler im Jahr 2009 eine weitere Tochter, Elizabeth (15).