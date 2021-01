14.01.2021 18:00 Uhr

Tim Stammberger: Datet er jetzt dieses Gerda Lewis-Double?

Der ehemalige „Bachelorette“-Teilnehmer Tim Stammberger soll mit einer neuen Frau anbandeln und die sieht seiner alten Flamme Gerda Lewis ganz schön ähnlich…

Tim Stammberger (26) kämpfte 2019 um das Herz der RTL-„Bachelorette“ Gerda Lewis (28) . Kurz vor dem Finale stiegt Tim dann freiwillig aus. Laut den neusten Liebesgerüchten soll er derzeit die Influencerin Laura Michelle (21) aus Köln daten. Ist da wirklich was Wahren dran?

Sie posten ähnliche Fotos

Seit längerem spekulieren die Fans von Tim Stammberger, ob der Polizist mit der Influencerin Laura Michelle anbandeln könnte. Zumindest folgen sich die zwei schon länger auf Instagram. Außerdem fällt einigen aufmerksamen Usern auf, dass Tim und Laura verdächtig ähnliche Fotos posten. Mal bestellen sie zur selben Zeit im selben Restaurant in Köln Essen, ein anderes Mal posten sie fast identische Schnee-Fotos.

Tim und Laura machen kein Geheimnis draus

Dass die beiden sich offensichtlich regelmäßig treffen, wird von Tim und Laura selbst in ihrer Instagram-Story bestätigt. Der 26-Jährige veröffentlicht einen WhatsApp-Verlauf, in dem die beiden sich über die neusten News über ihre angebliche Beziehung austauschen. Darin schreibt die 21-Jährige: „Voll das Geheimnis, dass wir uns öfter mal sehen.“ Tim und Laura machen also – ja, wir haben den Wink verstanden – kein Geheimnis daraus, dass sie sich öfter sehen. Ob es sich dabei nur freundschaftliche Treffen oder echte Dates handelt, das wollen die zwei aber nicht verraten.

So ähnlich sind sich Laura und Gerda

Ob Freundschaft oder Liebe, die Harmonie zwischen Tim und Laura scheint auf jeden Fall zu stimmen. Der Polizist scheint definitiv einen speziellen Typ Frau zu haben, der ihn anzieht. Blonde Haare, super sportlich und Fan von Selbstinszenierung auf Instagram. Bei Laura Michelle und Gerda Lewis fällt einem sofort eine gewisse Ähnlichkeit auf. Ob sexy Bikini-Fotos oder verträumte Bilder im Schnee, die zwei könnten glatt als Schwestern durchgehen.

Galerie

Er gab Gerda einen Korb

Äußerlich unterscheiden sich die zwei Frauen zwar nicht wirklich viel, aber vielleicht charakterlich? Besser wäre es für Tim, denn mit der Ex-„Bachelorette“ Gerda Lewis hatte der 26-Jährige kein Glück. Er gab Gerda sogar kurz vor dem großen „Bachelorette“-Finale einen Korb. Nachdem Finale und Gerdas gescheiterter Beziehung mit dem Gewinner Keno Rüst, kam es sogar zu Treffen zwischen Gerda und Tim. Liebe wurde daraus aber trotzdem nicht. Vielleicht klappt das aber ja mit Laura…(TSK)