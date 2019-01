Timbaland: Er war in die minderjährige Aaliyah verliebt?

Montag, 7. Januar 2019 21:10 Uhr

Huch, was ist denn da los? Mit der skandalösen Dokumentation „Surviving R. Kelly“, die sich mit den schrecklichen Anschuldigungen gegen Sänger R.Kelly (51) auseinandersetzt, ist plötzlich auch wieder der Name der 2001 verstorbenen Sängerin Aaliyah (†22) in aller Munde.

Schon in den 90ern wurde über das Verhältnis von Aaliyah und ihrem Produzenten R.Kelly spekuliert. Hartnäckigen Gerüchten zufolge sollen die damals 15-Jährige und der 27-Jährige heimlich geheiratet haben. Der genaue Sachverhalt konnte aber bis heute nicht eindeutig geklärt werden.

„Ich sagte mir: ‚Sie ist nur ein Baby und ich bin alt'“

Nun der nächster Schocker in Richtung Aaliyah: So tauchte nun ein Video eines anderen Wegbegleiters von Aaliyah auf, das die Musikwelt schockt: Ihr langjähriger Producer Timbaland (46) gestand in einem Interview mit „E! True Hollywood Story“ 2011, dass er sich ebenfalls von der damals 15 Jährigen angezogen fühlte.

Als er sie das erste Mal traf, soll er sich in die junge Sängerin verguckt haben. „Ich sagte mir: ‚Sie ist nur ein Baby und ich bin alt‘. Ich werde einfach die Rolle ihres großen Bruders einnehmen. Oh man, ich musste echt kämpfen. Es war ein großer Kampf, aber ich liebte Aaliyah.“

Quelle: twitter.com



Beide arbeiteten weiterhin zusammen und irgendwann heiratete er Monique Idlett, die ihn an Aaliyah erinnerte, wie die Unterhaltungsseite LoveBscott berichtet. „Als ich meine Frau das erste Mal traf, wusste ich, dass ich sie heiraten werde, denn sie sah wie Aaliyah aus.“