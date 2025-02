Berlinale 2025 Timothée Chalamet äußert sich in Berlin zur politischen Lage

Im Streetstyle in Berlin: Timothée Chalamet am Freitagnachmittag. (mia/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 18:14 Uhr

Bei seinem ersten Berlinale-Auftritt in Berlin hat Timothée Chalamet am Freitag ein wenig aufregendes Outfit präsentiert, dafür aber Interessantes zur politischen Lage zu sagen gehabt.

In Berlin schneit es, trotzdem ist die Hauptstadt heute etwas nervöser, etwas weniger cool als sonst. Grund ist Superstar Timothée Chalamet (29), der laut "Bild" bereits seit Donnerstag in Berlin weilt und heute seinen ersten Auftritt bei der diesjährigen Berlinale hatte.

Bevor am Freitagabend sein neuer Film "Like A Complete Unknown" Deutschlandpremiere feiert, gab der "Dune"-Star am Nachmittag trotz der Eiseskälte geduldig Autogramme und machte Fotos mit seinen Fans am Potsdamer Platz, bevor er in einer Pressekonferenz internationalen Journalisten Rede und Antwort stand.

Chalamet äußert sich zur politischen Situation

Dabei kam es auch – wie beim politischsten aller Filmfestivals üblich – zu einer politischen Frage. Chalamet wurde laut eines Berichts des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" gefragt, wie er zum Aufstieg des Populismus und der extremen Rechten stünde. Der Schauspieler nahm sowohl Bezug auf die Musik von Bob Dylan als auch auf seinen Film "Dune" und sagte: "Was ich gelernt habe, ist, dass man sich vor jedem in Acht nehmen sollte, der sagt, er habe die Lösung."

Chalamet gab auch Auskunft über seine neueste Rolle in dem Dylan-Biopic. Er hätte viel essen müssen, um zehn Kilo für die Rolle zuzunehmen, erzählte er der Presse. Davon war auf dem roten Teppich nichts mehr zu sehen. Auch nicht von Chalamets meist so extravaganten Gala-Outfits, die der Schauspieler sonst ausführt. Stattdessen erschien er in Berlin mit einer weiten Jeans mit Strassmonden und Sternen, einer gelb-schwarz gestreiften Jacke und einem weißen Schal mit Totenkopf-Aufdruck.

Überraschung am Abend?

Höchstwahrscheinlich hat Chalamet für seine Premiere am Abend noch ein weiteres Outfit in petto. Und vielleicht gibt es auch noch eine Überraschung: Theoretisch könnte sogar seine Freundin Kylie Jenner (27) an seiner Seite sein. Die beiden sind bisher noch nie gemeinsam über den roten Teppich geschritten – laut "Bild" hat sie den Schauspieler aber nach Berlin begleitet.