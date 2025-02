Stars Timothée Chalamet: Screen Actors Guild (SAG) Award für ‚A Complete Unknown‘

Bang Showbiz | 24.02.2025, 14:00 Uhr

Timothée Chalamet gab zu, dass er danach strebe, als einer „der Großen“ angesehen zu werden, als er am Sonntag (23. Februar) seinen Screen Actors Guild (SAG) Award für die beste Leistung eines männlichen Hauptdarstellers entgegennahm.

Der 29-jährige Schauspieler merkte an, dass es zwar „stilvoll“ von ihm gewesen wäre, die Arbeit, die er in die Rolle von Bob Dylan in ‚A Complete Unknown‘ gesteckt hatte, „herunterzuspielen“, er dies jedoch nicht tun wollte.

Der Star sprach davon, dass er „alles“ in das Projekt gesteckt und „fünfeinhalb Jahre“ seines Lebens an der Rolle gearbeitet habe, weshalb er die besondere Bedeutung des Preises nicht kleinreden wollte. Chalamet erzählte auf der Bühne des Shrine Auditorium in Los Angeles: „Ich weiß, das stilvollste wäre es, die Mühe, die in diese Rolle geflossen ist, und wie viel sie mir bedeutet, herunterzuspielen.“ Timothée, der sich bei der Preisverleihung gegen Adrien Brody (‚The Brutalist‘), Daniel Craig (‚Queer‘), Colman Domingo (‚Sing Sing‘) und Ralph Fiennes (‚Conclave‘) durchsetzen konnte, sagte, dass er einer „der Großen“ sein möchte und die Auszeichnung deshalb ein wichtiger Schritt auf seinem Weg dorthin sei.