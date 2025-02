Stars Timothée Chalamet: Seine New Yorker Wohnung machte ihm „Angst“ vor der Schauspielerei

Timothée Chalamet arrives at the Los Angeles Premiere - A Complete Unknown - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 11:00 Uhr

Der 'Like A Complete Unknown'-Darsteller lernte bereits in jungen Jahren die Schattenseiten der Branche kennen.

Timothée Chalamet hatte „schreckliche Angst“ vor der Schauspielerei, nachdem er in einer Wohnung in New York City aufgewachsen war.

Der Schauspieler reflektiert über seine Kindheit im Big Apple, in der er unter anderem in einem mietzinsvergünstigten Gebäude im Theater District lebte. Dort konnte er viele aufstrebende Künstler beobachten, die sich abmühten, im Showbusiness zu bestehen.

Im Gespräch mit Anderson Cooper in der Sendung ’60 Seconds‘ erinnerte sich der Film-Star: „Dieses Gebäude hat mir ehrlich gesagt Angst vor der Schauspielerei gemacht, weil es ein harter Lebensstil ist und es vielen Leuten nicht besonders gut geht.“

Der Moderator meinte, dass das Aufwachsen in diesem Umfeld jemanden „ermutigen“ könnte, eine künstlerische Karriere zu verfolgen. Timothée erklärte jedoch: „Nein, es hat mir tatsächlich schreckliche Angst eingejagt, Schauspieler zu werden.“

Seine Mutter Nicole Flender war Tänzerin, während Timothées Schwester Pauline Chalamet in Serien wie ‚The Sex Lives of College Girls‘ mitgewirkt hat. Der Vater des ‚Wonka‘-Stars drängte ihn dagegen dazu, „normal“ zu sein. Auch Timothée ist der Meinung, dass die Schauspielbranche nicht das richtige Umfeld für Kinder ist. „Das ist kein Ort für ein Kind. Das ist es wirklich nicht. Die Kameras und die Leute, die sagen: ‚Hey, mach das, wo wir dich in deinem eigenen Kopf als niedlich erkennen'“, kritisiert er.

Trotzdem schlug der 29-Jährige den Rat seines Vaters aus. Mittlerweile hat er in Blockbustern wie ‚Dune‘ und dem Bob Dylan-Biopic ‚Like A Complete Unknown‘ mitgespielt und zählt zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods.