Film Timothee Chalamet trainierte monatelang für Tischtennis in ‚Marty Supreme‘

Timothee Chalamet - Avalon - 2025 - SAG Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2025, 09:00 Uhr

Timothee Chalamet trainierte monatelang, um für seine Rolle in ‚Marty Supreme‘ Tischtennis wie ein Profi zu spielen.

Der Hollywood-Schauspieler spielt in ‚Marty Supreme‘ einen Tischtennis-Champion, der eine Affäre mit einer älteren Frau – gespielt von Gwyneth Paltrow – hat. Jetzt wurde enthüllt, dass der ‚Dune‘-Star hart trainiert hat, um wie ein „echter“ Spieler vor der Kamera auftreten zu können.

‚Marty Supreme‘-Kameramann Darius Khondji sagte gegenüber ‚Variety‘: „Du kannst alles machen, jeden Kamera-Trick, den du willst, aber du musst einen Kern haben [um Tischtennis zu spielen]. Er wollte wie ein echter [professioneller] Tischtennisspieler werden, als er mit dem Dreh anfing.“ Khondji verriet weiter, dass Chalamet seine Rolle in ‚Marty Supreme‘ neben einigen echten Stars des Sports gedreht hat, und fügte hinzu, dass der Schauspieler von „einigen der größten echten Tischtennis-Champions, die heute spielen“, umgeben war. Er sagte über den Hauptdarsteller: „Ich glaube nicht, dass die Leute ihn überhaupt erkennen werden. Das Publikum wird den üblichen Romantiker nicht wiedererkennen.“ Khondji bestand aber auch darauf, dass es in der Handlung des Films nicht nur um Tischtennis geht, und sagte: „Der Film handelt von allem, nur nicht von Tischtennis.“

‚Marty Supreme‘ wird von Josh Safdie inszeniert und es wird gemunkelt, dass er lose von der wahren Geschichte eines professionellen Tischtennisspielers inspiriert ist. Gwyneth Paltrow verriet außerdem kürzlich, dass sie „viel S*x“ mit Chalamet in ‚Marty Supreme‘ hat. Dem ‚Vanity Fair‘-Magazin sagte sie: „Ich meine, wir haben viel S*x in diesem Film. Es gibt eine Menge – eine Menge.“ Auf die Frage, ob sie mit dem ‚Dune‘-Star in vielen „verletzlichen Positionen“ sei, antwortete sie: „Darüber hinaus.“