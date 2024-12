Auf dem roten Teppich Timothée Chalamet überzeugt im lässigen Rockstar-Look

Timothée Chalamet bei der Premiere von "Like A Complete Unknown". (ym/spot)

SpotOn News | 11.12.2024, 09:26 Uhr

Zur Premiere von Bob Dylans Biopic "Like A Complete Unknown" erschien Schauspieler Timothée Chalamet in einem lässigen Rockstar-Look.

Wie ein wahrer Rockstar erschien der US-amerikanisch-französische Schauspieler Timothée Chalamet (28) am Dienstagabend, den 10. Dezember, zur Premiere seines mit Spannung erwarteten Bob-Dylan-Biopics "Like A Complete Unknown".

Begleitet wurde Chalamet zur Premiere im Dolby Theatre in Hollywood von Filmpartnerin Elle Fanning (26), die in ihrem glamourösen weißen Satinkleid einen starken Kontrast zu Chalamet bildete. Der "Wonka"-Star wählte für seinen Auftritt auf dem roten Teppich eine ausgefallene schwarze Lederjacke mit Badgets, die Dylan zeigten und ein bis oben zugeknöpftes, graues Hemd, das über der ebenfalls schwarzen Hose hing.

In der Brusttasche seiner Lederjacke fand sich eine schwarze Sonnenbrille mit der weißen Aufschrift "Bob Dylan" wieder. Dazu kombinierte Chalamet schwarze Stiefel, die an die kubanischen Absätze erinnerten, die der US-amerikanische Singer- und Songwriter Bob Dylan (83) Mitte der 1960er Jahre regelmäßig trug. Auch der Bart des Schauspielers erinnerte an den heute 83-jährigen Musiker, der auf Konzerten oftmals mit einem schmalen Schnurrbart auftrat.

"Like A Complete Unknown" zeigt Dylans rasanten Aufstieg

Das Bob-Dylan-Biopic von Regisseur und Filmproduzent James Mangold (60) zeichnet Dylans rasanten Aufstieg von einem erfolgreichen Folk-Sänger zu einem der prägendsten Künstler der Rockmusik nach. Auch berührende und überraschende Momente werden in dem Film nachgestellt, wie Dylans Auftritt beim Newport Folk Festival 1965, als er seine Akustikgitarre gegen eine E-Gitarre austauschte.

"Like A Complete Unknown" ist ab dem 27. Februar 2025 in den deutschen Kinos zu sehen.