Timothée Chalamet und Lily-Rose Depp: Haben sich die beiden getrennt?

Timothée Chalamet und Lily-Rose Depp sollen sich angeblich getrennt haben. Über ein Jahr waren die beiden zusammen, allerdings wurden sie bereits im Herbst letzten Jahres zuletzt gemeinsam gesichtet. Von dem Liebes-Aus berichtet unter anderem die ‚Vogue‘, die den Schauspieler zuletzt in einem Interview als Single bezeichnet hat.

Zudem schreibt auch das ‚Us Weekly‘-Magazin, dass die beiden getrennte Wege gehen. Offiziell bestätigt wurde das Liebes-Aus jedoch noch nicht. Erst kürzlich schwärmte die ‚A Faithful Man‘-Darstellerin noch von der Zusammenarbeit mit dem 24-Jährigen.

Diesen Film haben sie zusammen gedreht

Für den Netflix-Film ‚The King‘ standen die beiden 2018 gemeinsam vor der Kamera. „Es ist immer aufregend mit jemandem zusammen zu arbeiten, von dem man weiß, dass er sein ganzes Herz in die Rolle hinein steckt und so viel investiert. Es kann nervenaufreibend sein mit Leuten zusammen zu arbeiten, deren Talent du so sehr bewunderst“, erklärte die 20-Jährige damals gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ und gab zu: „Es kann einschüchternd sein.“ (Bang/KT)