Stars Timur Ülker: Er gibt weitere Anekdote über Bill Kaulitz preis

Timur Uelker Ulker - April 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2025, 14:00 Uhr

Der Reality-TV-Star hat im 'Dschungelcamp' eine weitere Anekdote über den Musiker preisgegeben.

Der 35-jährige ‚GZSZ‘-Schauspieler verriet in der Reality-TV-Show zuvor gegenüber seinen Mitcampern und den Zuschauern, dass er dem Tokio Hotel-Sänger ein Dick-Pic von sich geschickt habe.

Daraufhin stellte sich die Frage, was zwischen den beiden Männern gelaufen war. Nachdem Bill in seinem ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘-Podcast über Bisswunden sprach, die er von Timur erhalten habe, erzählte auch Ülker jetzt in einem Interview mit ‚Bild‘: „Ja, ich habe Bill gebissen! Wenn ich feiere und jemand cool ist, dann gibt’s mal einen Kuss oder einen kleinen Biss.“ Eine Bestätigung, dass sich die beiden außerhalb der virtuellen Welt nähergekommen seien, seien diese Statements jedoch nicht. Ülker fügte gegenüber der Publikation hinzu: „Das hat aber nichts zu bedeuten. Das könnte bei jedem passieren.“ Das Versenden des Dick-Pics habe nämlich gar keinen sexuellen Hintergrund gehabt, sondern sollte ein Beweis dafür sein, dass er „keinen kleinen Pipimatz“ habe. Kaulitz sei einer der Zuschauer seiner ‚Adam sucht Eva‘-Nacktshow gewesen und habe ihn auf die Größe seines Geschlechtsteils angesprochen, das der Musiker angeblich zu unspektakulär gefunden habe. Das wollte Timur nicht auf sich sitzen lassen, weshalb er Bill prompt den Beweis in Form eines Nacktfotos sendete.