Im Dschungelcamp offenbart Timur Ülker schickte ihm Dickpic: Hat Bill Kaulitz das Foto noch?

Bill Kaulitz (li.) und Timur Ülker standen in der Vergangenheit in Kontakt. (jom/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 10:51 Uhr

Im Dschungelcamp plauderte Teilnehmer Timur Ülker aus, dass er einst Bill Kaulitz ein freizügiges Foto von ihm geschickt habe. Bei Instagram reagierte Kaulitz nun auf die Geschichte.

Im RTL-Dschungelcamp (auch auf RTL+) kam zuletzt Timur Ülkers (35) Teilnahme an der Nackt-Datingshow "Adam sucht Eva" zur Sprache. Die Hüllen fallen zu lassen, sei eine "extreme Überwindung" gewesen, erzählte der "GZSZ"-Star seinen Mitcampern. "Eigentlich laufe ich nicht so gerne nackt rum." Warum er bei der Reality-Show trotzdem mitgemacht hat und warum seine Teilnahme einen Nachrichtenaustausch mit Bill Kaulitz (35) zur Folge hatte, erklärte der 35-Jährige auch.

Er wollte damals Schauspieler werden und habe Bewerbungen abgeschickt, "aber keiner wollte mich haben", erklärte er. "Ich habe auch Castings gehabt, dann kam Hartz IV." Irgendwann sei dann ein Brief mit dem "Adam sucht Eva"-Angebot gekommen. Dschungel-Kollege Sam Dylan (33) wollte dann noch wissen, was hinter der "heißen Geschichte" mit ihm stecke, die Bill Kaulitz in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" angedeutet habe.

"Es ist nicht das, was die Leute alle hineininterpretiert haben", stellte Ülker klar. "Alle dachten, ich hatte was mit ihm." Weiter erzählte der Schauspieler, dass er den Tokio-Hotel-Frontmann auf einer Party kennengelernt habe, "und er war super offen, wir haben geredet, wir haben gelacht, wir haben zusammen getrunken". Dann seien die beiden auf das Thema "Adam sucht Eva" gekommen und Bill befand, dass Timurs bestes Stück klein ausgesehen habe. "Das kann man ja nicht auf sich sitzen lassen", erklärte sich Ülker. "Ich habe doch keinen kleinen Pippimatz."

Video News

Hüllenloses Foto noch vorhanden?

Danach habe er gewitzelt und Bill versprochen, ihm ein Beweisfoto zu schicken, was Ülker sogar wirklich in die Tat umsetzte. "So ein Spiegelselfie – also unten ohne, oben ohne. Und das kleine Problem war damit behoben! Das war lustig, ich finde Bill Kaulitz extrem sympathisch. Wir haben dann noch ein bisschen geschrieben und dann war es das." Wie Kaulitz auf sein Foto reagiert habe, bleibe sein Geheimnis und das Geheimnis des Sängers.

Bei Instagram hat Bill Kaulitz zumindest auf den Dschungel-Tratsch reagiert. Zu einem Post des offiziellen Dschungelcamp-Accounts, der entweder "Jürgens weltberühmte Statue oder Timurs Pic an Bill Kalitz" zeigen soll, schrieb der Account in einer Instagram Story: "Sag mal Bill, hast du das Dickpic noch? Wir fragen für 'ne Freundin." Kaulitz antwortete darauf in seiner Story: "Klar, slide ich gleich in eure DM."