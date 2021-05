Timur Ülker über seine traumatische Soldatenzeit in Afghanistan

22.05.2021 20:15 Uhr

Serienstar Timur Ülker hat über seine Zeit bei der Bundeswehr gesprochen.

Der Schauspieler ist regelmäßig in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als Frauenheld Nihat Güney zu sehen. Doch seine Vergangenheit war alles andere als leicht.

Alles begann mit dem Wachdienst

Im RTL-Webformat „VIPstagram“ sprach Timur Ülker jetzt über seine Erfahrungen als Bundeswehrsoldat in Afghanistan. Im Alter von 20 Jahren verpflichtete sich Ülker dort: „Ich war sportlich. Es war viel Geld. Ich hatte keine Ausbildung und nichts.“ Drei Jahre später sei es für ihn nach Afghanistan gegangen: „Man kam da an und wusste noch gar nicht, was abgeht. Gerade noch Sachen ausgepackt, da hieß es: Ihr beide macht den Wachdienst. Lasst euch schnell einführen.“

Irgendwann sei ein Mann mit Waffe auf ihn zugelaufen: „Wir hatten die Waffe schon im Anschlag, was passiert hier gerade? Es war ein Vater mit seinem Säugling im Arm, schon blau angelaufen, keine Atmung. Diese Armut dort zu sehen war sehr krass.“

Timur Ülker war nervlich am Ende

Heute sagt er: „Man stumpft einfach ab mit der Zeit. Im Endeffekt war ich am Ende meiner Nerven und hab mich nur noch wie eine Hülle gefühlt.“ Eine Therapie habe jedoch nicht sofort geholfen: „Ich bin ein Mensch, der zu Extremen neigt. Man darf nicht vergessen, wo ich herkomme. Wenn ich früher in Clubs gegangen bin, hieß es meist: nein, du kommst hier nicht rein. Keiner hat mich beachtet.“ Als Schauspieler habe sich dann alles geändert: „An den Drehorten kamen die Kids an und wollten Fotos – wir konnten kaum rausgehen. Das macht was mit einem!“ (Bang/KT)