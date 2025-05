Musik Beyoncé bricht mit Einnahmen der Cowboy Carter Tour schon Rekorde Beyoncé hat ihre ‚Cowboy Carter Tour‘ mit einem rekordverdächtigen Einspielergebnis von 55,7 Millionen US-Dollar begonnen. Die ‚Crazy In Love‘-Hitmacherin beendete am 9. Mai eine Serie von fünf Auftritten im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, und spielte mit 217.000 verkauften Tickets weit über 50 Millionen Dollar ein. Wie das Magazin ‚Rolling Stone‘ berichtete, ist die Aufführung […]