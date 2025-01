Nach TV-Doku Tina Ruland über Alkohol-Abstinenz: „Trinke keinen Tropfen mehr“

Tina Ruland, hier bei einer Filmpremiere im vergangenen Jahr, trinkt keinen Alkohol mehr. (lau/spot)

SpotOn News | 11.01.2025, 16:30 Uhr

Für eine TV-Doku verzichtete Schauspielerin Tina Ruland auf Alkohol - und fand Gefallen an ihrer Abstinenz. Über Erfahrungen als Nicht-Trinkerin hat sie jetzt gesprochen.

"Manta, Manta"-Star Tina Ruland (58) hat dem Alkohol abgeschworen. "Ich trinke keinen Tropfen mehr", verriet die Darstellerin von Uschi, die zuletzt an der Seite Til Schweigers (61) auch in "Manta Manta – Zwoter Teil" zu bewundern war, der "Bild"-Zeitung.

Für die TV-Doku "Alkohol Detox – Die Challenge", die am 13. und 14. Januar im NDR zu sehen ist, verzichtete sie zunächst auf das in Deutschland so beliebte Genussmittel. Nach vier Wochen ohne Alkohol blieb Ruland im Anschluss auch weiterhin abstinent. Dadurch fühle sie sich "klarer und wacher! Definitiv schlafe ich deutlich besser, seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke. Zudem halte ich auf Partys länger durch."

Tina Ruland offenbart ihre früheren Trinkgewohnheiten

In der Vergangenheit habe Ruland "im Schnitt dreimal in der Woche Alkohol getrunken". Wirklich schlimme Erfahrungen habe sie durch das Trinken nach eigener Aussage nie durchleben müssen. "Als ich noch jung war, kam es mal vor, dass ich nach einem One-Night-Stand aufwachte, zwar wusste, wo ich war, aber dachte: 'Das hätte ich mir schenken können'", blickt sie allerdings selbstkritisch auf ihren früheren Alkoholkonsum zurück.

"Manta Manta – Zwoter Teil", Rulands erster Auftritt nach rund fünf Jahren Pause auf der Kinoleinwand, erwies sich im Jahr 2023 als großer Erfolg an den deutschen Kinokassen. Rund 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer strömten in die Kinosäle, um zu erleben, was aus Rulands Uschi und dem von Schweiger verkörperten Bertie im Lauf der Jahre geworden ist.

Einen dritten "Manta Manta"-Teil schließt Ruland indes selbst nicht aus, wie sie gegenüber "Gala" verriet. "Warum nicht, wenn die Leute Lust darauf haben. Aber bitte nicht wieder 30 Jahre warten. Obwohl, das könnte dann auch sehr witzig werden, wenn wir ein Rollator-Rennen machen", sagte Ruland halb im Scherz im Erscheinungsjahr der späten Fortsetzung.