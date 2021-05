„Titanic“-Fan Emma Stone schwärmt noch immer von Leonardo DiCaprio

"Titanic"-Fan Emma Stone schwärmt noch immer von Leonardo DiCaprio

29.05.2021 10:48 Uhr

US-Schauspielerin Emma Stone dachte bei ihrem Oscar-Sieg an Leonardo DiCaprio.

Die 32-jährige Schauspielerin erhielt 2017 ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „La La Land“. Als Emma Stone die Trophäe auf der Bühne der Academy Awards-Verleihung entgegen nehmen durfte, kam ihr jedoch nur einer in den Sinn: Ihr großer Schwarm Leonardo DiCaprio, der ihr den Preis überreichte.

Emma Stone hat 7 Mal „Titanic“ gesehen

Im „The Jess Cagle Podcast“ verriet Emma: „Denn er war da. Ich dachte mir ‚Ich habe ‚Titanic’ siebeneinhalb Mal im Kino gesehen. Er war die Liebe meines Lebens. Ich hatte ein Bild von ihm in meinem Schlafzimmer, das er unterschrieben hatte, das hatte ich zu meinem 12. Geburtstag bekommen. Und ich ging auf Leo zu und dachte mir ‚Das ist offiziell der surrealste Moment meines Lebens.‘ Ich konnte es einfach nicht glauben.“

Peinlich berührte Treffen

Die „Cruella“-Darstellerin ist überzeugt davon, dass Leo sie für komisch halte, da sie ihn auf jedem Event, das die beiden besuchen, anspreche. Emma erzählt weiter: „Er denkt wahrscheinlich, dass ich etwas seltsam bin, denn immer wenn ich ihn sehe sage ich sowas wie ‚Hey, wie gehts so?‘ Einfach in so kleinen Momenten, bei demselben Event oder so. Er ist aber immer sehr nett.“

Derzeit ist Emma Stone Ala Cruella, der Königin der Boshaftigkeit, auf Disney+ zu sehen. (Bang)