TMCA: Die „The Voice“-Gewinner der Herzen melden sich mit neuem Disco-Video

TMCA haben Großes vor: Sie wollen den kultigen Disco-Sound wieder in die Charts bringen und mit aktuellen Sounds mischen. Der Bandname steht für die Anfangsbuchstaben der Mitglieder Tesiree, Marlin, Chris und Anna, soll aber auch für eine Hommage an den Disco-Hit „Y.M.C.A.“ von den legendären Village People stehen.

Ganz aufmerksame TV-Fans dürfte auch gleich aufgefallen sein, dass sich hinter der quirligen Combo vier Zuschauerlieblinge aus einigen Castingshows wie „The Voice Of Germany“ verstecken.

Von Disco zu Disco

TMCA wollen die Welt wieder mit Feel Good-Grooves zum Tanzen bringen. Bisher tun sie das sogar ganz erfolgreich: So landete ihre erste Single „Remember Disco“ direkt bei RTL und wurde Titeltrack der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel. Aber auch Florian Silbereisen und seine Zuschauer brachten die Vier vor wenigen Tagen beim legendären „Schlagerboom“ zum abhotten.

Jetzt wollen sie noch einen obendrauf setzen und bringen ihre neue Single „You’ve Got To Move It“ raus, über die TMCA-Mitglied Marlin zu Klatsch-tratsch.de sagt: „Das ist eine Nummer, die zum Mittanzen animiert. Damit wollen wir Disco und Dance wiederbeleben und wieder Groovy machen“, erklärt der in Berlin lebende New Yorker.

Quelle: instagram.com

Die Band habe sein Leben total verändert und auf der Kopf gestellt. „Ich habe gerade echt die beste Zeit meines Lebens und die Möglichkeit Kleidungstücke aus meinem eigenen Label im Video zu zeigen“, erzählt er stolz.

Sein Label heißt „Night Fish Clothing“ und richte sich an „große Jungs“, die sich gerne stylisch kleiden möchten. Das sei bei Kleidergrößen über XXL oft kaum möglich, erklärt er.