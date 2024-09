Sie heiratet einen Milliardärserben Tobey Maguires Ex-Frau Jennifer Meyer hat sich verlobt

Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi zeigten sich im November 2023 erstmals bei einem Event. (eyn/spot)

Bis 2020 war Jennifer Meyer mit Schauspieler Tobey Maguire verheiratet, jetzt wird sie bald wieder vor den Traualter treten. Mit einem Foto auf Instagram gibt die Schmuckdesignerin ihre Verlobung mit dem Unternehmer Geoffrey Ogunlesi bekannt. Zahlreiche Promis gratulieren.

Neues Glück für die Ex-Frau von Hollywoodstar Tobey Maguire (49): Schmuckdesignerin Jennifer Meyer (47) hat sich mit ihrem Freund Geoffrey Ogunlesi (33) verlobt. Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sie ihren üppigen Verlobungsring. "JA", schrieb sie schlicht dazu und ergänzte ein Unendlichkeits-Emoji.

Meyer wurde vor allem durch ihre Beziehung mit dem "Spider-Man"-Darsteller Tobey Maguire bekannt. Die beiden waren von 2003 bis 2016 ein Paar und haben gemeinsam einen Sohn und eine Tochter. 2020 wurde ihre Ehe nach 13 Jahren geschieden, wegen ihrer Kinder soll das Ex-Paar auch heute weiterhin gut befreundet sein.

Zahlreiche Promis gratulieren

Nun startet die Juwelierin also in ein neues Leben – sehr zur Freude ihrer prominenten Freundinnen. Unter dem Verlobungs-Post häufen sich die Gratulationen namhafter Hollywood-Persönlichkeiten. "Das macht uns alle so glücklich. Ich liebe dich!", kommentierte beispielsweise Schauspielerin Goldie Hawn (78) begeistert.

Auch Jennifer Garner, Olivia Munn, Paris Hilton, Jenna Dewan oder Vanessa Bryant schickten ihre Glückwünsche an das frisch verlobte Paar. "Ich freue mich so unglaublich für euch! Herzlichen Glückwunsch!!!", schrieb Sängerin Kelly Rowland (43) und die Autorin Gabrielle Bernstein (44) sprach von der "besten Manifestation aller Zeiten". Meyer ist in Promi-Kreisen äußerst beliebt: Zu ihren besten Freundinnen zählen Jennifer Aniston (55) und Courteney Cox (60).

Pärchen-Premiere im November 2023

Jennifer Meyer und der 14 Jahre jüngere Geoffrey Ogunlesi, der aus einer einflussreichen nigerianischen Familie stammt und von seinem Vater Adebayo Ogunlesi (70) ein Vermögen von über 2 Milliarden Dollar erben soll, wurden im vergangenen Sommer erstmals zusammen gesehen. Ihr Pärchen-Debüt feierten sie dann nach mehreren Monaten Beziehung im November bei einem Event in Los Angeles.