Hatte Tobi Wegener eine Haartransplantation? Experte klärt auf

01.03.2021 20:00 Uhr

Hat er oder hat er nicht? Momentan spekulieren einige Fans von Tobi Wegener, ob er bei seinem Haupthaar hat nachhelfen lassen oder nicht. Das sagt ein Experte.

Auf neuen Bildern des TV-Darstellers Tobi Wegener sind einige seiner Fans ins Grübeln gekommen. Irgendwie sieht der Beau verändert aus, aber was könnte es sein?

Hat Tobi nachgeholfen?

Die Haare von Tobi wirken auf neuen Bildern kräftiger, dunkler, sind aber auch etwas länger. Ist das nur dem Corona-Lockdown geschuldet oder hat sich Wegener etwa zu seinem Facharzt des Vertrauens begeben.

Haartransplantation, Haarteil oder einfach nur Corona-Friese? klatsch-tratsch.de wollte es genauer wissen und fragte bei Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und medizinischer Leiter der Praxisklinik in den Seearkaden Starnberg nach.

Das sagt der Facharzt

Schließlich kennt sich Dr. med. Joachim Graf gut aus und seinem geschulten Auge entgeht nichts. Auf Anfrage urteilt er: „Auf seinen aktuelleren Instagram-Bildern ist deutlich zu erkennen, dass die Haare dunkler und auch voller aussehen.“

Trotzdem glaubt er nicht, dass sich Tobi einer Haarverdichtung oder Transplantation unterzogen hat: „Dennoch denke ich nicht, dass es sich hierbei um eine Haartransplantation oder ein Toupet handelt.“

Wirklich nur Farbe?

Der Arzt erklärt, was die Anzeichen für einen Eingriff sein könnten: „Lassen Patienten sich Haare transplantieren, um beispielsweise Geheimratsecken verschwinden zu lassen, wachsen sie zwar an gewünschter Stelle, jedoch nicht so dicht, wie es bei Tobias Wegener der Fall ist.“

Deswegen glaubt er, sei die Lösung für die optische Veränderung eine ganz simple: „Vielmehr denke ich, dass er eventuell mit Farbe nachgeholfen hat, was seine Haare voller und somit auch dichter aussehen lässt.“

