Tobi Wegener und Jenny Frankhauser gehen ins „Supermarkt-Quiz“

Jenny Frankhauser und Tobi Wegener im "Supermarkt-Quiz". (hub/spot)

17.03.2021 13:54 Uhr

Tobi Wegener und Jenny Frankhauser stellen sich dem "Supermarkt-Quiz" bei RTLzwei. Auch diese Promis sind dabei.

Rätselraten beim Einkaufen: In der neuen RTLzwei-Quizshow „Das Supermarkt-Quiz – Promis kaufen ein“, moderiert von Sükrü Pehlivan (48), treten vier prominente Kandidatenpaare für den guten Zweck gegeneinander an. Mit dabei sind Jürgen Milski (57) mit Sandy Fähse (36), Silvia Wollny (56) mit Harald Elsenbast (60), Tobi Wegener (27) mit Jenny Frankhauser (28) sowie Matthias Mangiapane (37) mit Hubert Fella (53). Sie stellen sich dem Sender zufolge Quizaufgaben und Spielen rund um das Thema Supermarkt und Lebensmittel.

Schauplatz der Show ist demnach ein handelsüblicher Supermarkt, in dem die Reality-Stars „mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten abkassieren wollen“. Von speziellen Konsumfragen über Geschicklichkeitsspiele beim Einkaufen bis hin zur täglichen Schnäppchenjagd werden die Stars gefordert.

Für den guten Zweck

Die Promis sollen im Supermarkt über mehrere Runden hinweg eine Vielzahl an Aufgaben lösen – für einen wohltätigen Zweck: Jedes Team spendet seinen Gewinn. Pro Runde können die Kandidatenpaare für das teameigene Charity-Konto Geld erspielen. Am Ende bekommt das Promi-Paar mit dem höchsten Endbetrag noch einmal die Chance, im Finale um den großen Geldjackpot zu spielen. „Das Supermarkt-Quiz – Promis kaufen ein“ läuft am 7. April 2021 um 20:15 Uhr bei RTLzwei.