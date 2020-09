12.09.2020 18:30 Uhr

Tochter Meadow erinnert mit rührendem Geburtstagsgruß an Paul Walker

Mit einem alten Foto und liebevollen Worten hat Meadow Walker an ihren verstorbenen Vater Paul Walker erinnert. Der Schauspieler wäre 47 Jahre alt geworden.

Am 12. September wäre Schauspieler Paul Walker (1973-2013) 47 Jahre alt geworden. Seine Tochter Meadow Walker (21) hat am Geburtstag ihres Vaters via Instagram ein altes Foto veröffentlicht. Darauf hält ihr Vater sie als kleines Mädchen im Arm. „Der Moment, als ich erkannte, dass wir Zwillinge sind“, schreibt die 21-Jährige dazu und schickt Geburtstagsgrüße an „die schönste Seele“. Außerdem startet sie die alljährliche „Do Good Challenge“ zu Ehren ihres Papas. Meadow Walker nutzt die Gelegenheit, um ihren beiden besten Freundinnen für ihre Unterstützung zu danken.

Paul Walker, der Star aus der „Fast & Furious“-Reihe, verunglückte im November 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall tödlich. Tochter Meadow war damals kurz zuvor 15 Jahre alt geworden und lebte bei ihm in Kalifornien. Die heute 21-Jährige erinnert via Social Media immer wieder an ihren Vater. Im Frühjahr etwa postete sie ein altes Video von ihm. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal teilen würde“, schrieb sie damals zu dem Beitrag. In dem kurzen Clip überrascht sie ihn zu seinem Geburtstag.

