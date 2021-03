Tochter oder Sohn? Jason Derulo verrät Babygeschlecht

Wird Jason Derulos erstes Kind ein Junge oder ein Mädchen? (ili/spot)

31.03.2021 08:18 Uhr

Jason Derulo und Jena Frumes freuen sich auf das erste Kind. Nun haben sie mit einem Feierwerk verraten, ob es ein Junge oder Mädchen wird.

Jason Derulo (31, „Take You Dancing“) und seine Freundin Jena Frumes freuen sich auf das erste gemeinsame Kind. Nun haben sie mit einem bunten Videoclip auf Instagram verraten, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Während er in dem Clip ein blaues Hemd trägt, zeigt die Schwangere eine pinke Tasche in die Kamera. Zu einem Feuerwerk ruft er schließlich: „Blau, es ist ein Junge!“

Dass die beiden eine Kind erwarten, gab zunächst Derulos Freundin via Instagram bekannt. Dort postete sie ein gemeinsames Foto mit Derulo, der ihren deutlichen Babybauch umarmt und schrieb dazu: „Mama und Papa“. Wenig später veröffentlichte auch Derulo ein Ankündigungsvideo auf Instagram: „Ich könnte aufgrund dieses neuen Kapitels in unserem Leben nicht aufgeregter sein.“

Im Sommer 2020 gab Derulo in einem Interview bekannt, dass er Frumes kurz vor der Corona-Pandemie in einem Fitnessstudio kennengelernt hatte und die beiden wenig später ein Paar wurden.