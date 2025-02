In TV-Talkshow Tochter Rumer: Bruce Willis geht es „großartig“

Küsschen von Papa: Bruce Willis küsste seine Tochter Rumer bei einem Event vor einigen Jahren zärtlich auf die Schläfe. Sie betont, wie eng die Familie beisammensteht. (ae/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 15:00 Uhr

Mitte Januar zeigte ein Video, wie der demenzkranke Bruce Willis Helfern bei der Brandkatastrophe von Los Angeles dankte. Lange hatte man ihn nicht gesehen - und er sah gut aus. Tochter Rumer bekräftigt diesen positiven Eindruck in einer Talkshow.

Rumer Willis (36) hat ein positives Update zum Gesundheitszustand ihres Vaters Bruce Willis (69) gegeben, der an Demenz erkrankt ist. Es gehe ihm "großartig", sagte sie in der Talkshow "Loose Women".

Bei der Hollywood-Legende wurde zunächst Aphasie diagnostiziert, eine Kommunikationsstörung, die typischerweise die Sprache beeinträchtigt. Im Zuge dessen beendete der "Stirb langsam"-Star 2022 seine Karriere und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Ein Jahr darauf teilte seine Familie mit, dass er an frontotemporaler Demenz erkrankt ist.

"Am meisten Angst vor Bränden"

Seine älteste Tochter Rumer erzählte nun im Gespräch mit Kaye Adams (62) und Judi Love (44): "Ihm geht es großartig. Ich denke, wie viele Menschen in Kalifornien haben wir alle am meisten Angst vor Bränden und wollen sicherstellen, dass alles in Ordnung ist." Erst am Donnerstag, 16. Januar, hatte Willis' Frau Emma (46) auf ihrem Instagram-Account ein Schwarz-Weiß-Video veröffentlicht, in dem Willis in einem seltenen Auftritt den Einsatzkräften bei der Feuerkatastrophe dankte. In der Bildunterschrift schrieb sie: "Wenn Bruce einen Ersthelfer entdeckte, verpasste er nie die Gelegenheit, seine Dankbarkeit mit einem herzlichen Händedruck und einem 'Danke für Ihre Dienste' zu zeigen. Gestern war es nicht anders."

In zweiter Ehe ist Bruce Willis seit 2009 mit Emma Heming-Willis verheiratet. Er hat mit ihr die Töchter Mabel (12) und Evelyn (10). Zuvor war er von 1987 bis 2000 mit Demi Moore (62) verheiratet. Sie bekamen die drei Töchter Rumer, Scout (33) und Tallulah (31).

Noch immer eine Einheit

Trotz der Trennung pflegt das Ex-Paar ein freundschaftliches Verhältnis und verbrachte viele Patchwork-Urlaube zusammen. "Ich glaube, ich bin am dankbarsten dafür, dass sie sogar nach ihrer Trennung eine so wunderbare Grundlage dafür geschaffen haben, dass meine Schwestern und ich immer an erster Stelle standen, sodass ich nie das Gefühl hatte, mich entscheiden zu müssen, und sie haben sich nie gegeneinander ausgespielt", lobte Rumer Willis in der TV-Show. Sie betonte: "Wir waren eine Familie und sind es immer noch, egal was passiert." Sie seien noch immer "eine Einheit".