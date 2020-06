Tochter von Hönscheid und Kusmagk macht ihre ersten Schritte

Pünktlich zu ihrem ersten Geburtstag ist Yoko ihre ersten Schritte gegangen. Zur Freude ihrer Mutter, Surferin Janni Hönscheid, läuft die Einjährige am Strand in ihre Arme. Ein Video des süßen Ereignisses teilte Hönscheid bei Instagram.

Geburststagsüberraschung für Mama und Papa: Yoko, die Tochter von Janni Hönscheid (29) und Peer Kusmagk (45), hat pünktlich zu ihrem ersten Geburtstag ihre ersten Schritte gemacht. Die stolze Mama teilte ein Video bei Instagram, das die kleinen Tapser ihrer Tochter zeigt. Yoko, die heute ein Jahr alt wird, läuft darin auf ihre Mutter zu.

„Die ersten Schritte auf dieser Welt“

Am Strand bewegt sich die Einjährige vorsichtig und etwas unsicher auf ihre Mama zu – und fällt nach ein paar kleinen Schritten in die Arme von Hönscheid. Ihr zweijähriger Bruder Emil-Ocean steht daneben und beobachtet das Schauspiel am Strand. Zu dem süßen Clip schrieb die Surferin: „Pünktlich zum 1. Geburtstag machst du die ersten Schritte auf dieser Welt. Durch den Sand, am Meer, im goldenen Licht.“

Schauspieler Peer Kusmagk und Profi-Surferin Janni Hönscheid lernten sich 2016 bei der RTL-Show „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ kennen und lieben. Im August 2017 kam Söhnchen Emil-Ocean zur Welt; vergangenes Jahr folgte Tochter Yoko. Derzeit lebt die Familie auf Sylt.

