Neues Projekt für "Barbie"-Star? Ryan Gosling soll Hauptrolle in „Star Wars“-Film übernehmen Wieder eine überraschende Wende in Ryan Goslings Karriere: Der „Barbie“-Star soll die Hauptrolle in einem neuen „Star Wars“-Film übernehmen. Die Regie führt „Deadpool & Wolverine“-Macher Shawn Levy.