Film Michael Jackson: Biografie-Film wird verschoben Das Michael-Jackson-Biopic ‚Michael‘ wurde um sechs Monate verschoben. Der Film, in dem der Neffe des ‚King of Pop‘, Jaafar Jackson, den legendären Sänger spielt, sollte ursprünglich im April nächsten Jahres in die Kinos kommen. Lionsgate hat nun aber bestätigt, dass der Film auf Oktober verschoben wird. ‚Michael‘ wird von ‚The Equalizer‘-Regisseur Antoine Fuqua geleitet und […]