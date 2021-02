Tochter von Tom Cruise und Nicole Kidman präsentiert seltenes Foto

26.02.2021 14:30 Uhr

Die beiden gemeinsamen Kinder von Tom Cruise und Nicole Kidman scheuen das Rampenlicht. Normalerweise. Nach ihrem Bruder hat sich nun auch Bella Cruise erneut auf Instagram gezeigt.

Bella Cruise (28) hat ihren Followern einen seltenen Einblick in ihr Leben gegeben. Die 28-jährige Künstlerin ist die Tochter von Tom Cruise (58) und Nicole Kidman (53) und teilt auf Instagram häufig Kunstwerke, zeigt aber selten ihr Gesicht. Auf einem neuen Foto ist Bella nun aber zu sehen, wie sie direkt in die Kamera blickt, mit Mütze, Schal und dicker Winterjacke. „Gleiches Gesicht, neue Drucke jetzt im Shop erhältlich“, schrieb sie dazu. Bereits vergangenes Jahr hatte sie mit einem Spiegel-Selfie für Aufsehen gesorgt.

Bella Cruise, die auch eine eigene Modelinie hat, führt ein Leben außerhalb des Rampenlichts. Sie lebt in der Nähe von London und ist seit 2015 mit Max Parker verheiratet. In einem Interview mit „Vanity Fair“ verriet Nicole Kidman 2019 über ihre Tochter, diese fühle sich mehr wie eine Engländerin. Die Familie habe während der Dreharbeiten zu den Filmen „Eyes Wide Shut“, „Mission Impossible“ und „Portrait of a Lady“ in den 90er Jahren dort gelebt. Beide Kinder „hatten einen englischen Akzent, als sie klein waren“, so Kidman.

Auch Bellas Bruder zeigt sich

Nicole Kidman und Tom Cruise waren von 1990 bis 2001 verheiratet und haben mit Bella und ihrem Bruder Connor (26) zwei Kinder adoptiert. Kidman heiratete 2006 Country-Star Keith Urban (53) und bekam mit den Töchtern Faith Margaret (10) und Sunday Rose (12) zwei weitere Kinder. Tom Cruise hat mit Ex-Frau Katie Holmes (42) zudem Tochter Suri (14). Neben Bella hat sich auch Connor als Erwachsener für ein ruhiges Leben abseits der Öffentlichkeit entschieden. Erst Anfang Februar zeigte aber auch er sich in den sozialen Medien.

Auf Instagram hat er einen seltenen Schnappschuss von sich geteilt. Das Foto zeigt den 26-Jährigen lachend auf einem Boot vor Costa Rica, vor sich hält er einen großen Fisch. Er trägt eine Sonnenbrille und Vollbart.