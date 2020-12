Tod mit 73: „Mad Max“-Schurke Hugh Keays-Byrne gestorben

02.12.2020 21:15 Uhr

Der australische Schauspieler Hugh Keays-Byrne ist tot. Der zweifache Gegenspieler von "Mad Max" starb dem Vernehmen nach mit 73 Jahren.

Schauspieler Hugh Keays-Byrne, der nicht nur einen, sondern zwei Hauptschurken im „Mad Max“-Franchise gespielt hat, ist tot. Die traurige Nachricht hat Filmemacher Ted Geoghegan (41, „We Are Still There“) via Twitter mitgeteilt. Demnach starb der australische Schauspieler im Alter von 73 Jahren. „Hugh Keays-Byrne, einer der unbesungenen Helden des australischen Kinos, ist mit 73 Jahren gestorben. (…) Sir, danke für all die Unterhaltung“, schreibt Geoghegan zu zwei Bildern von Keays-Byrne, die ihn in seinen Rollen als erstes und bislang letztes „Mad Max“-Scheusal zeugen.

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I’m continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979’s MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015’s MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq

— Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) December 2, 2020