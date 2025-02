Stars Tod von Gene Hackman und seiner Frau ist für Behörden ‚besorgniserregend‘

Gene Hackman at the Golden Globe Awards 2003 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2025, 09:00 Uhr

Die Behörden, die den Tod von Gene Hackman und seiner Frau untersuchen, haben zugegeben, dass die Umstände ihres Todes „nicht normal“ sind.

Der Oscar-Preisträger und Betsy Arakawa wurden am Mittwoch (26. Februar) tot in getrennten Räumen ihres Hauses in der Nähe von Santa Fe aufgefunden. Und obwohl der Sheriff von New Mexico, Adan Mendoza, bestätigt hat, dass es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden gibt, wird nichts ausgeschlossen, da es „besorgniserregende“ Elemente am Tod des Paares und eines ihrer drei Hunde gibt.

Der Sheriff sagte: „Es ist nicht normal, zwei Menschen tot in der Residenz zu finden. Das ist besorgniserregend. Und dann gab es auch noch einen Hund, der in einem Zwinger lag und ebenfalls tot aufgefunden wurde.“ Es wurde berichtet, dass der Körper des klassischen Pianisten Anzeichen von Verwesung aufwies, und der Sheriff bestätigte, dass das Paar anscheinend vor „einer ganzen Weile“ gestorben sei. Er sagte während einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag (27. Februar): „Es hört sich so an, als wären sie schon eine ganze Weile tot, und ich möchte nicht raten, wie lange das war. Es gab keine unmittelbaren Anzeichen für ein Fremdverschulden.“ Ausgeschlossen habe man diese Möglichkeit aber noch nicht: „Das ist eine Untersuchung, also behalten wir alles auf dem Tisch.“

Zuvor wurde enthüllt, dass die Leiche der 63-jährigen Betsy in der Nähe des Tresens des Badezimmers gefunden wurde, auf der rechten Seite liegend mit einer schwarzen Raumheizung in der Nähe ihres Kopfes, und es schien, dass sie dort schon einige Zeit gelegen hatte, denn ihre Leiche war „in einem Zustand der Verwesung mit Blähungen im Gesicht und Mumifizierung in ihren Händen und Füßen“. Der ‚Unforgiven‘-Schauspieler, der Sohn Christopher und die Töchter Eliabeth und Leslie aus seiner Ehe mit Faye Maltese hat, wurde in einem separaten Raum neben der Küche gefunden, vollständig bekleidet mit seiner Sonnenbrille in der Nähe, was die Behörden zu Spekulationen veranlasste, dass der 95-jährige Star gestürzt war. Die Feuerwehr war vor Ort und fand keine Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung oder eines Lecks, und das Gasunternehmen von New Mexico testete die Leitungen in und um das Haus.

Tochter Leslie sagte gegenüber der ‚DailyMail‘ bereits: „Trotz seines Alters war er in einem sehr guten körperlichen Zustand. Er machte gerne Pilates und Yoga, und das tat er auch weiterhin mehrmals pro Woche. Er war also bei guter Gesundheit.“