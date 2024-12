"Elf Jahre ohne dich" Todestag von Paul Walker: Tochter Meadow teilt rührende Erinnerung

Meadow Walker während der Premiere von "Fast & Furious 10" in Rom. (wue/spot)

SpotOn News | 01.12.2024, 11:03 Uhr

Vor elf Jahren ist Paul Walker bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Nicht nur an seinem Todestag erinnert sich seine Tochter Meadow an ihn.

Im Jahr 2013, vor mittlerweile elf Jahren, ist Paul Walker bei einem Autounfall in Kalifornien tödlich verunglückt. Seine Familie, seine Freunde und die Fans vermissen den Schauspieler, der insbesondere mit der "Fast & Furious"-Filmreihe berühmt wurde, sehr. Unter anderem Tochter Meadow (26) und sein guter Freund Vin Diesel (57) erinnern sich im Rahmen von Walkers Todestag mit rührenden Bildern und Zeilen an den Verstorbenen.

Tochter Meadow Walker vermisst ihn jeden Tag

"Elf Jahre ohne dich. Ich vermisse dich jeden Tag. Ich liebe dich so sehr", schreibt Meadow auf Instagram am 30. November. Dazu veröffentlicht sie mehrere private Bilder. Eines zeigt sie etwa an Ostern 1999 noch als Baby auf dem Arm ihres Vaters, auf einem anderen blödelt sie als Kleinkind mit ihrem Papa herum. Auf zwei Aufnahmen ist Meadow vor dem alten Büro ihres Vaters zu sehen und ein Foto zeigt Paul auf den Bahamas.

Unter anderem auch zum 12. September, an dem Paul Walker 51 Jahre alt geworden wäre, hatte sich das Model auf der Social-Media-Plattform gemeldet. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen besten Freund", hatte sie zu einem alten Bild geschrieben, auf dem sie als kleines Mädchen zu sehen ist, während ihr Vater zu ihr hinunterschaut und sie anlacht. "Ich liebe und vermisse dich jeden Tag so sehr. Ich danke dir für alles. Mein ewiger Schutzengel."

Auch Walkers "Fast & Furious"-Kollege Vin Diesel meldet sich immer wieder, um an seinen Freund zu erinnern. Zu einem gemeinsamen Bild schreibt der Schauspieler jetzt: "Heute sind es elf Jahre… Manche Bande brechen wirklich nie. Ich bin dankbar für diese ewige Bruderschaft. Ich liebe und vermisse dich." Seine Tochter Pauline benannte er nach seinem Freund.