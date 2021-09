Todestag von Prinzessin Diana: Ihr Bruder erinnert liebevoll an sie

01.09.2021 10:48 Uhr

Charles Spencer erinnert an seine verstorbene Schwester, Prinzessin Diana, indem er die Familienflagge über dem Herrenhaus von Althorp House auf Halbmast hisste.

Charles Spencer (57) erinnert an seine verstorbene Schwester, Prinzessin Diana (1961-1997), indem er die Familienflagge über dem Herrenhaus von Althorp House in Northamptonshire, wo die beiden zusammen aufwuchsen, auf Halbmast hisste. Zu sehen ist ein Foto davon auf Instagram. „Traurig, dass Diana nicht hier ist, um ihre Enkelkinder zu genießen“, schrieb er in dem Post.

Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 mit nur 36 Jahren nach einem Autounfall in Paris, Frankreich.

Auch auf der Twitter-Seite des Anwesens wurden die Follower an Diana und ihren frühen Tod erinnert. Zu sehen ist jene Allee aus 36 Eichen – eine für jedes Lebensjahr der Ex-Frau von Prinz Charles (72) -, die ihr Bruder im Laufe der Jahre auf dem Familiensitz gepflanzt hatte.

In 1998-1999 Earl Spencer arranged for the planting of a new avenue of oak trees in memory of his sister, Diana, Princess of Wales. There are 36 of these oaks, one for each year of her life. pic.twitter.com/B1L3VrrMu3

— Althorp (@AlthorpHouse) August 31, 2021