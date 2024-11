Sie starb mit nur 64 Jahren Todesursache von Prince-Schwester Tyka Nelson steht fest

Tyka Nelson ist im Alter von 64 Jahren verstorben. (dam/spot)

SpotOn News | 19.11.2024, 11:36 Uhr

Vor rund zwei Wochen hatte Tyka Nelsons Sohn President ihren Tod bestätigt. Nun ist bekannt, was die Ursache für das frühe Ableben der Sängerin ist.

Die Todesursache von Tyka Nelson (1960-2024) steht fest. Vor rund zwei Wochen war bekannt geworden, dass die Schwester von Musiklegende Prince (1958-2016) gestorben ist. Der Grund für ihren Tod war zu diesem Zeitpunkt noch unklar – bis jetzt: In Nelsons Sterbeurkunde, die dem US-Portal "TMZ" vorliegt, wird ein Herzstillstand als primäre Todesursache genannt. Diesen soll die Sängerin etwa 45 Minuten vor ihrem Tod erlitten haben. Als sekundärer Grund ist zudem eine Herzinsuffizienz angegeben. Dem Medienbericht zufolge hatte Nelson schon seit Jahren mit Herzproblemen zu kämpfen. In ihrer Sterbeurkunde wird auch "Substanzmissbrauch" als eine zu ihrem Tod beitragende Ursache aufgeführt. Um was es sich dabei handelte, wird nicht genannt.

Sie starb acht Jahre nach ihrem Bruder

Nelsons Sohn President bestätigte ihren Tod Anfang November gegenüber "The Minnesota Star Tribune". Wenig später meldete sich ihr Cousin Charles "Chazz" Smith zu Wort. "Unsere Familie ist zutiefst traurig, die Nachricht vom Tod meiner Cousine Tyka Evene Nelson mitteilen zu müssen, die heute Morgen verstorben ist", schrieb er in einem Post auf Facebook.

Video News

Nelson wuchs mit Prince und sechs Halbgeschwistern in Minnesota auf. Wie ihr berühmter Bruder verschrieb sich auch Nelson der Musik. Zwischen 1988 und 2011 veröffentlichte sie vier Alben. Noch im Juni hatte Nelson geplant, ein Abschiedskonzert zu geben und sich dann aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen. Gesundheitsbedingt musste sie dieses jedoch absagen. Die Musikerin starb acht Jahre nach Prince, der ebenfalls kein hohes Alter erreichte: Der "Kiss"-Interpret wurde nur 57 Jahre alt.