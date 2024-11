Laut US-Medienbericht Todesursache von Quincy Jones bekannt

Quincy Jones erlag seinem Krebsleiden. (eyn/spot)

SpotOn News | 13.11.2024, 23:31 Uhr

Zehn Tage nach dem Tod von Quincy Jones steht einem US-Medienbericht zufolge die offizielle Todesursache fest. Demnach ist der legendäre Musiker im Alter von 91 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.

Am 3. November starb Quincy Jones (1933-2024) im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Zehn Tage später wird bekannt, dass der Musiker einem Medienbericht zufolge nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern einem Krebsleiden erlag. Auf der Sterbeurkunde, die vom Los Angeles County Department of Public Health ausgestellt wurde und dem Promi-Portal "TMZ" vorliegt, ist als offizielle Todesursache Bauchspeicheldrüsenkrebs vermerkt.

Video News

Jones' Krebserkrankung war der Öffentlichkeit nicht bekannt. Sein Pressesprecher hatte in einem Statement mitgeteilt, dass er im Kreise seiner Liebsten eingeschlafen sei. "Obwohl das ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat – im Wissen, dass es nie wieder jemanden wie ihn geben wird", hieß es.

Musikwelt trauert um Quincy Jones

Zahlreiche große Namen hatten sich danach zum Tod des Starproduzenten zu Wort gemeldet und öffentlich um ihn getrauert. Unter anderem Elton John (77) schwärmte von Jones' "unglaublicher Karriere", Lionel Richie (75) sprach von einem "unglaublichen Ritt", und Dr. Dre (59) betonte, er sei "für immer inspiriert vom unvergleichlichen Quincy Jones".

Quincy Jones hatte in den letzten Jahrzehnten unglaublichen Einfluss auf die Musikwelt. Als Produzent, Musiker und Arrangeur prägte er zahlreiche Genres und arbeitete mit Größen wie Michael Jackson (1958-2009), Frank Sinatra (1915-1998) und Aretha Franklin (1942-2018) zusammen. Seine Produktionen, darunter das ikonische Album "Thriller", zählen zu den meistverkauften Werken der Musikgeschichte.