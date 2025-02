Südkoreanerin starb mit 24 Jahren Todesursache von Schauspielerin Kim Sae-ron steht fest

Die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron ist im Alter von nur 24 Jahren gestorben. (the/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 17:30 Uhr

Die südkoreanische Polizei hat sich zur Todesursache der Schauspielerin Kim Sae-ron geäußert. Sie wurde mit nur 24 Jahren tot in ihrem Zuhause aufgefunden.

Die Filmwelt trauert derzeit um die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron (2000 – 2025), die am Sonntag (16. Februar) Medienberichten zufolge tot in ihrer Wohnung in Seoul aufgefunden wurde. Sie wurde nur 24 Jahre alt. Nun steht laut der Berichterstattung von "TMZ" die Todesursache der jungen Frau fest. Der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge stuft die koreanische Polizei ihren Tod demnach als Suizid ein.

"Wir glauben, dass sie eine extreme Entscheidung getroffen hat und planen, es als Selbstmord zu behandeln", wird ein Polizeibeamter zitiert. Einen Abschiedsbrief habe Sae-ron nicht hinterlassen. Die Leiche der Schauspielerin sei von einem Freund entdeckt worden. Es gebe keine Anzeichen für ein Verbrechen, hieß es von den Behörden.

Sae-ron begann ihre Karriere als Kinderdarstellerin. Für Aufsehen sorgte sie zunächst vor allem mit ihrer Rolle in dem Film "Ein ganz neues Leben" aus dem Jahr 2009. Unter anderem auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes wurde sie damals für ihre Performance gefeiert. Später spielte sie in dem Action-Hit "The Man from Nowhere" (2010), der ebenfalls zum großen Erfolg wurde. Es folgten Auftritte im Mystery-Thriller "The Neighbor" (2012) und dem Drama "Dohee – Weglaufen kann jeder" (2014) – neben zahlreichen weiteren Rollen in Film und Fernsehen.

Darum geriet ihre Karriere ins Stocken

Ihre letzte bekannte Rolle war 2023 in der Serie "Bloodhounds" von Netflix. Die Karriere der Schauspielerin war ab 2022 ins Stocken geraten. Vor etwa zwei Jahren hatte sich Kim Sae-ron Medienberichten zufolge nach einer Verurteilung wegen Trunkenheit am Steuer weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

2023 hatte sie ein Gericht in Seoul für schuldig befunden, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein, und einen Unfall verursacht zu haben. Kim musste eine Geldstrafe zahlen.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111