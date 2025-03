Stars Todeszeitpunkt von Gene Hackman und seiner Frau unmöglich zu bestimmen

1992 - Gene Hackman and Betsy Arakawa - Foreign Press Conference - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2025, 11:00 Uhr

Die Todeszeiten von Gene Hackman und seiner Frau sind möglicherweise nahezu unmöglich zu bestimmen.

Ein Experte hat enthüllt, dass es immer schwieriger wird, den Tod zu bestimmen, sobald ein Körper stark verwest ist, insbesondere wenn eine Mumifizierung stattfindet. Bei Gene (95) und seiner Frau Betsy Arakawa (65), die am 26. Februar in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico tot aufgefunden wurden, ist das leider der Fall. Das Paar wurde entdeckt, nachdem es mehrere Tage lang keinen Kontakt zu Freunden und Familie gehabt hatte.

Dr. James Gill, leitender Gerichtsmediziner für Connecticut, erklärte jetzt, dass die Mumifizierung es unmöglich machen könnte, den genauen Zeitpunkt des Todes zu bestimmen. Er sagte gegenüber

‚People‘: „Sobald man in diesem Mumifizierungsstadium angelangt ist, gibt es nichts, was die beiden Todesfälle zeitlich unterscheiden könnte.“ Der Experte fügte hinzu, dass Umweltfaktoren wie Trockenheit und Hitze die Zersetzung beschleunigen können, was es schwieriger macht, die Todesursache und den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Er sagte: „Im Allgemeinen führt eine trockene Umgebung dazu, dass die Mumifizierung schneller stattfindet als in einer nicht trockenen Umgebung.“

Genes Frau Betsy wurde auf dem Badezimmerboden ihres Hauses in der Nähe einer Raumheizung gefunden, während der Schauspieler später im Waschraum entdeckt wurde. Beide zeigten Anzeichen einer fortgeschrittenen Verwesung, und es schien, dass die Leichen mindestens zehn Tage tot waren, bevor sie entdeckt wurden. Auch ein Familienhund wurde leblos am Tatort gefunden. Die forensische Pathologin Judy Melinek, die ebenfalls mit ‚People‘ sprach, fügte hinzu, dass es sehr schwierig sei, den Todeszeitpunkt zu bestimmen, sobald die Verwesung eingesetzt hat. Sie sagte: „Wenn der Körper einmal zersetzt ist, ist es viel schwieriger.“