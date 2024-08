Öffentlichkeit wahrt ihre Privatsphäre Töchter wurden bei Olympia nicht gezeigt: Eva Mendes dankt den Medien

Eva Mendes und Ryan Gosling bei Olympia. (jom/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 16:53 Uhr

Eva Mendes hat am vergangenen Wochenende überraschend die Olympischen Spiele mit Ryan Gosling und den beiden gemeinsamen Töchtern besucht. Die Gesichter ihrer Kinder tauchten in den Medien nicht auf, worüber sich die Schauspielerin nun dankbar zeigt.

Ihre Fans staunten nicht schlecht, als Eva Mendes (50) und ihr Partner, Schauspieler Ryan Gosling (43), die Olympischen Spiele in Paris besuchten. Das Paar sieht man nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Doch damit nicht genug: Wie die britische "Daily Mail" berichtete, waren die beiden mit ihren beiden Töchtern im Stadion vor dem Schloss von Versailles, um dort die Dressur-Einzelkür zu verfolgen. Dass der überraschende Familienauftritt in den Medien landete, davon war auszugehen. Doch die medienscheue Mendes zeigte sich nun über ein Detail der Berichterstattung sehr zufrieden.

Selfie aus Paris

In einem Instagram-Post veröffentlichte sie ein verträumtes Selfie aus Paris, das offenbar in ihrem Hotelzimmer mit Blick auf den Eiffelturm entstanden ist. In dem Beitrag erwähnt Mendes die Fotografen in der Stadt. "Sobald ich draußen Fotografen sehe, werde ich wachsam und meine Schutzmauer geht hoch." Das kommentierte eine Userin mit: "Leider ist Olympia ein großes Event, und sie sind auf der Suche nach Prominenten. Ich hoffe, ihr seid bald an einem Ort, an dem ihr einfach nur eine normale Familie sein könnt, die zusammen abhängt." Mendes, die sich bei Olympia mit großer Sonnenbrille und Hut zeigte, erwiderte darauf: "Sie waren so nett, die Kinder nicht zu fotografieren, also bin ich eine dankbare Bärenmutter. "

Eine weitere Nutzerin schrieb: "Ich freue mich, dass du und deine Familie einige der wunderbaren olympischen Ereignisse erleben und du Erinnerungen mit deinen Kindern schaffen konntest." Die Schauspielerin kommentierte mit: "Haben wir gemacht, danke! Ich finde es toll, dass 'NBC Olympics' die Kinder nicht gezeigt hat! Und die meisten Seiten haben ihre Gesichter unscharf gemacht, also ist Mama Bear glücklich. Jedenfalls hat es sich so gut angefühlt, dort zu sein und sich mit den Menschen verbunden zu fühlen."

Eva Mendes und Ryan Gosling sind seit 2011 liiert und haben die zwei gemeinsamen Töchter Esmeralda (9) und Amada (8). Neben dem Dressur-Wettkampf wurden die beiden bei Olympia auch beim Finale der Frauen am Stufenbarren in der Bercy Arena gesichtet. Ihre Töchter sollen ebenfalls dabei gewesen sein. Ihre "24 Stunden in Paris" hielt Mendes mit einem weiteren Posting fest. In dem Clip zeigt sie sich, wenig überraschend, alleine und schildert ihre Eindrücke von der Stadt und den Wettkämpfen.