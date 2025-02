Von Slasher-Filmen inspiriert Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz spielt in diesem Horrorfilm mit

Bill Kaulitz geht unter die Filmstars. (hub/obr/spot)

SpotOn News | 13.02.2025, 15:53 Uhr

Bill Kaulitz spielt in einem Horrorfilm mit - das verriet der Tokio-Hotel-Star bereits in seinem Podcast. Nun sind auch die ersten Details durchgesickert. Der 35-Jährige hat offenbar eine Rolle in dem Independent-Horrorfilm "Brute 1986" ergattert.

Fans des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" wussten es schon längst: Bill Kaulitz (35) stand für einen Horrorfilm vor der Kamera. Regelmäßig berichtete der Frontmann von Tokio Hotel im Gespräch mit seinem Podcast-Partner und Zwillingsbruder Tom Kaulitz von den Dreharbeiten – ohne allerdings zu viel verraten. Das US-Branchenportal "Deadline" liefert nun erste Details. Demnach hat der 35-Jährige eine Rolle in dem Independent-Horrorfilm "Brute 1986" des deutschen Regisseurs Marcel Walz (38) ergattert. Es soll sich dabei um einen Streifen handeln, der von Slasher-Filmen der 1980er Jahre inspiriert ist.

Video News

Die Handlung dreht sich dem "Deadline"-Bericht zufolge um die Glam-Metal-Band Leather Kobra, die in einer verlassenen Westernstadt mitten im Nirgendwo ein Musikvideo dreht. "Die rebellische Gruppe ignoriert die 'Betreten verboten'-Schilder und hat keine Ahnung, dass sie von der Birdy-Familie beobachtet wird, die ihnen mit einer ebenso bösartigen wie kreativen Brutalität begegnet."

"Das ganze Team und ich hatten so viel Spaß an diesem Film", wird der in Nürnberg geborene Regisseur von "Deadline" zitiert. Er sei ein großer Fan des Slasher-Genres der 80er Jahre. "Wir wussten auch, dass wir keinen reinen 80er-Jahre-Horror machen konnten, aber wir haben unsere Liebe zu diesen Filmen auf die Leinwand übertragen. Es war ein großes Vergnügen, Bill am Set zu haben und ihm seine allererste Filmrolle zu geben. Er hat sich voll reingehängt und war mehr als bereit für seine Rolle! Ich kann es kaum erwarten, dass alle ihn in diesem Film sehen."

Mehr Projekte für Bill Kaulitz

Vor der Kamera stand Bill Kaulitz in jüngster Zeit bereits häufiger. In der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" ist er mit seinem Zwillingsbruder Tom zu sehen. Im Juni soll die zweite Staffel der Show kommen. Zudem dreht Bill Kaulitz offenbar auch eine Serie.

Wie einer Fördermeldung der Film- und Medienstiftung NRW zu entnehmen ist, wird die ZDF-Serie "The Comeback" mit Bill Kaulitz im Cast unterstützt. Den Inhalt fasst die Stiftung mit zwei Sätzen zusammen: "Für das 20-jährige Jubiläum einer in Vergessenheit geratenen Band, beschließt der ehemalige Teenieschwarm Flo, mit der ziemlich zerstrittenen Band ein Comeback zu wagen. Aber wen soll das heute noch interessieren?" Bill Kaulitz wollte die News in der aktuellen Folge seines Podcasts allerdings weder bestätigen noch dementieren.