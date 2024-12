Selbst auf dem Weihnachtsmarkt gewesen Tokio-Hotel-Stars melden sich nach Anschlag in Magdeburg zu Wort

Tokio Hotel haben sich nach den schrecklichen Ereignissen in ihrer Heimatstadt Magdeburg zu Wort gemeldet. Schlagzeuger Gustav (oben) war sogar selbst auf dem Weihnachtsmarkt. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.12.2024, 12:19 Uhr

Gustav Schäfer teilte am Freitag noch ausgelassene Aufnahmen vom Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Nun hat sich der Tokio-Hotel-Schlagzeuger nach den schrecklichen Ereignissen erschüttert zu Wort gemeldet.

"Schön wars uffm Weihnachtsmarkt!", schrieb Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (36) am frühen Freitagabend noch auf Instagram. Nur wenige Stunden später meldete er sich erschüttert zu Wort: "Ich kann grad nicht fassen, was in unserer Stadt Magdeburg passiert ist. Uns geht es gut, zum Glück, aber viele Menschen hatten das nicht. Meine Gedanken sind bei all denen, die einen geliebten Menschen verloren haben", schrieb Schäfer noch am Abend auf Instagram.

Tokio Hotel teilten auch auf ihrem offiziellen Instagram-Account eine Story mit einer Kerze und den Worten "Pray for Magdeburg". Frontmann Bill Kaulitz (35) meldete sich aus dem Skiurlaub und teilte das Bild ebenfalls in seiner Instagram-Story.

Schlagzeuger war selbst auf dem Weihnachtsmarkt

Am Samstag meldete sich Schäfer dann erneut mit einem langen Statement zu Wort. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto schrieb er: "Gestern hätte ein unbeschwerter Tag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg sein sollen – voller Lichter, Lachen und dem Duft von Weihnachten, dem Fest der Liebe. Wir fühlen uns wie betäubt. Nur wenige Augenblicke haben uns getrennt von einem Moment, der für viele Menschen alles verändert hat."

Körperlich sei ihnen nichts passiert, heißt es weiter. "Aber psychisch fühlt es sich an, als wäre die Welt für einen Moment stehen geblieben. Gedanken kreisen, das Herz ist schwer, und die Frage nach dem 'Warum?' lässt einen nicht los." Schäfer appelliert: "Passt auf euch auf. Haltet eure Liebsten fest und lasst uns gemeinsam daran erinnern, dass Liebe und Mitgefühl stärker sind als Angst."

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, der Heimatstadt von Tokio Hotel, war am Freitagabend (20. Dezember) ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Stand Samstagvormittag starben dabei vier Menschen und mehr als 200 wurden verletzt. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen.